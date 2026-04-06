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CONSCIENTIZAÇÃO Campanha leva informações sobre autismo a embalagens de leite e busca combater desinformação Iniciativa nacional utiliza produtos do dia a dia para ampliar acesso à informação e incentivar inclusão de pessoas autistas

Uma nova campanha nacional está transformando embalagens de leite em ferramenta de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa “Além do Espectro” utiliza produtos de consumo diário para levar informações educativas a milhões de brasileiros e ampliar o debate sobre inclusão.

A ação é fruto de uma parceria entre o Grupo Piracanjuba e a Autistas Brasil — Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas — e começou a ser implementada em abril, mês em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril. As embalagens de leite UHT da marca passam a exibir mensagens diretas sobre o autismo, com o objetivo de combater mitos e promover maior compreensão sobre o tema.

A proposta surge após uma campanha anterior da empresa voltada à divulgação de pessoas desaparecidas e reforça o uso das embalagens como meio de comunicação de grande alcance. Atualmente, produtos da marca estão presentes em nove a cada dez lares brasileiros, o que amplia o potencial de disseminação das informações em diferentes regiões do país.

Na primeira fase, cinco mensagens educativas passam a circular nas embalagens, abordando dúvidas frequentes e crenças equivocadas ainda comuns na sociedade. Entre elas estão afirmações como “Autismo não é doença”, “Cada pessoa autista é única” e “O espectro autista é amplo e diverso”.

Além das mensagens, os produtos trazem um QR Code que direciona para conteúdos mais aprofundados no site da Autistas Brasil. A organização participou da construção da campanha, oferecendo consultoria para garantir a precisão das informações divulgadas.

Segundo a entidade, a iniciativa busca alcançar públicos que muitas vezes não têm acesso a conteúdos digitais ou a debates sobre o tema, ampliando o acesso à informação qualificada e contribuindo para a redução do preconceito.

A campanha foi desenvolvida pela agência Ampfy, com base em pesquisas, escuta ativa e contato com pessoas envolvidas na causa. O projeto também levou em consideração aspectos de acessibilidade, com um design pensado para facilitar a leitura e compreensão, inclusive por pessoas autistas.

Com alcance nacional, a ação será implementada em etapas. Inicialmente concentrada nas embalagens de leite UHT, a proposta deve ser ampliada futuramente para outros produtos do portfólio da marca, como leite em pó e itens da linha LeitBom.

A expectativa é que, ao inserir informações no cotidiano das famílias brasileiras, a campanha contribua para ampliar o conhecimento sobre o autismo e incentivar práticas mais inclusivas na sociedade.

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