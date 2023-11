A- A+

ENDIVIDAMENTO Campanha Reage busca renegociar dívidas do Microcrédito Iniciativa visa dar a oportunidade de regularizar parcelas em atraso, com taxas e benefícios especiais, facilitando a retomada do acesso ao mercado de crédito

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), instituição financeira do Governo de Pernambuco e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (SEDEPE), abre uma nova oportunidade para clientes empreendedores renegociarem suas dívidas. A campanha “Reage” inicia nesta segunda-feira (20/11) e segue até 28 de dezembro. Serão mais de 30 dias com taxas e benefícios especiais voltados tanto para pessoas físicas, quanto Microempreendedores Individuais (MEI), inscritos em cadastros de inadimplentes, há mais de um ano. O objetivo é reduzir o endividamento, ao mesmo tempo em que será facilitada a retomada do acesso ao mercado de crédito. Para mais informações, o empreendedor deve entrar em contato com a AGE pelo telefone (81) 3183-7450 ou pelo e-mail [email protected]

As condições da campanha “Reage”, para os clientes com contrato em atraso por mais de 360 dias, serão com desconto de até 100% nos débitos de juros e multa, para pagamentos à vista. Já os clientes que optarem por um refinanciamento, terão um desconto de até 70% de juros e multa, com parcelamento de até 24 meses. A entrada para o refinanciamento será de, no mínimo, 5% do valor da dívida.

Com a nova campanha de renegociação de dívidas, a expectativa da agência de fomento do Estado é atingir quase 2 mil contratos inadimplentes, o equivalente a cerca de 2,5 mil pessoas, totalizando aproximadamente R$ 7,9 milhões recuperados, de um valor de R$ 9,6 milhões em débitos. Esse panorama é esperado caso a totalidade dos clientes em prejuízo aceitem as condições de quitação e/ou renegociação, regularizando, assim, a sua situação.

Segundo a diretora-presidente da AGE, Angella Mochel, a renegociação chega em um momento bem adequado. “Diante das condições oferecidas, é uma boa oportunidade de reduzir o endividamento. Com o nome limpo, o empreendedor terá mais facilidade na retomada do acesso ao mercado de crédito. Lembrando que o cliente da AGE que quer renegociar, também pode conseguir ser atendido pelo nosso site, telefone ou WhatsApp”, esclarece Angella.

O cliente que está em débito pode contar com uma negociação presencial, através das nossas equipes de atendimento, durante a realização da Caravana do Crédito. Acompanhe abaixo as próximas cidades a abrigarem as ações da Caravana do Crédito + Reage:

SERVIÇO:

Caravana do Crédito + Reage

Cidades: Bezerros, Bonito e Sairé

Período: 20 e 21 de novembro

Cidades: Altinho, Cupira, Caruaru e Panelas

Período: 23 e 24 de novembro

Cidades: Garanhuns, Lajedo, Bom Conselho e Jupi

Período: 4 a 6 de dezembro

