Campari compra o conhaque Courvoisier por mais de 1 bilhão

O grupo italiano de bebidas alcoólicas Campari anunciou a finalização da compra da famosa marca francesa de conhaque Courvoisier por 1,08 bilhão de euros (5,7 bilhões de reais), a maior operação de sua história.

Campari confirmou os termos do acordo alcançado em fevereiro com o grupo americano Beam Suntory para adquirir 100% do capital da Beam Holding France, proprietária da marca Courvoisier, um conhaque de alta qualidade.

O grupo italiano tem uma forte presença no mercado francês, após as compras nos últimos amos do licor Grand Marnier, do conhaque Bisquit Dubouché, das marcas de rum Trois Rivières e La Mauny e do champanhe Lallier, entre outros.

A casa Courvoisier foi fundada em 1828 por Félix Courvoisier em Jarnac, uma cidade do sudoeste da França, e virou a fornecedora oficial do imperador Napoleão III e das cortes reais da Europa.

