MORFOLOGIA Campeonato da raça Girolando na Exposição Nordestina de Animais conta com 77 animais inscritos Disputa contou com 16 expositores dos nove estados do Nordeste e mais Minas Gerais

O Campeonato de Morfologia de Gado da Raça Girolando da 80ª Exposição de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposição do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, realizado ontem (16), superou as expectativas no que diz respeito à quantidade de animais e expositores inscritos. Foram 77 vacas de 16 fazendas diferentes dos nove estados do Nordeste e mais Minas Gerais.

Na disputa, são avaliadas a conformação, a funcionalidade e as características morfológicas baseadas na expressão da qualidade leiteira do animal. A partir daí, analisa-se, entre outras coisas, capacidade, força leiteira, sistema locomotor e aparelho mamário (úbere).

“Cada característica dessa tem um peso. No somatório de pontuação, a gente vai pontuando baseando-se na avaliação individual de cada vaca, comparando-a com os demais e, partir daí, elege-se a campeão, a reservada (segundo lugar), a terceira e assim por diante”, explicou o engenheiro agrônomo e membro do Colégio de Jurados da Raça Girolando, Paulo Gonçalves, jurado da competição.

Um dos grandes destaques da competição de ontem foi a vaca Bradnick Porteira Azul, do criador José Geraldo Souza de Almeida, da Bahia. O animal levou o título de Melhor Vaca Jovem (3/4 Hol + 1/4 Gir) e também o de Grande Campeã (3/4 Hol + 1/4 Gir).

Como o Girolando não é uma raça pura, mas resultante do cruzamento entre o touro Gir e a vaca holandesa, o campeonato é realizado por categorias que incluem, além da idade, os graus de sangue, dividindo-se em: 1/2 (50% holandês e a outra metade Gir), 1/4 (25% holandês e 75% Gir), 5/8 (62,5% holandês e o resto Gir), 3/4 (75% holandês e 25% de Gir).

Genuinamente brasileira

Com uma importância cada vez maior na pecuária leiteira, o Girolando é uma raça genuinamente brasileira e responsável por cerca de 80% da produção nacional de leite. Trata-se de uma raça de fácil adaptação a qualquer sistema de produção. Como resultado, tem-se animais perfeitamente adaptados ao clima tropical do país.

De uns anos para cá, pesquisas têm sido conduzidas a fim de entender melhor as características genéticas por trás dessa raça, buscando aumentar ainda mais a sua produtividade e competitividade. Ferramentas de mapeamento genético e seleção genômica tem sido considerados como os principais aliados dos programas de melhoramento genéticos de animais da raça.

