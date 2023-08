A- A+

Banco Central Campos Neto confirma oferta de crédito via Pix: "Não precisará ter cartão" O presidente do BC também falou do chamado "agregador financeiro", um aplicativo que vai centralizar produtos e serviços bancários

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta sexta-feira (11) que está na agenda do BC a viabilização da oferta de crédito para os consumidores via Pix.

Na prática, segundo ele, os usuários não precisarão mais dos cartões para contratarem um empréstimo, por exemplo.

— Você vai juntar o Pix e outros produtos, lembrando que você vai poder começar a poder fazer crédito no Pix, então, em algum momento, no futuro, você não precisará ter cartão de crédito, poderá fazer tudo no Pix — diz, em evento promovido pela Associação Comercial do Paraná, na tarde desta sexta-feira.

O presidente do BC também falou do chamado "agregador financeiro", um aplicativo que vai centralizar produtos e serviços bancários.

— No agregador financeiro, você não precisará mais ter um app (aplicativo) para cada banco, você poder ter apenas um, centralizar todos os produtos com portabilidade e competitividade em tempo real — diz.

