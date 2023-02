Campos Neto defende autonomia do Banco Central em meio a críticas de Lula

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta terça-feira (07) a autonomia da autoridade monetária, num momento em que o presidente Lula faz críticas recorrentes ao instrumento aprovado em 2021.

Em palestra em evento em Miami, Campos Neto usou a maior parte de sua discurso para falar sobre temas de inovação digital, mas disse brevemente em resposta a uma pergunta que a independência do BC é “muito importante”.

A principal razão da autonomia da autonomia do BC é desconectar a política monetária do ciclo político. Porque eles têm clientes e interesses distintos. Quanto mais independente você é, mais eficaz você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária, disse.

Com a autonomia do BC, o presidente do órgão passou a ter mandato e não pode ser demitido. Ele começa e termina esse mandato de forma descasada com o presidente da República. Campos Neto termina seu mandato em 2024, enquanto Lula, em 2026.

Lula já criticou o BC diversas vezes nos últimos dias. Disse que a autonomia do BC é “bobagem”, e reforçou que Henrique Meirelles teve autonomia em seu governo anterior mesmo antes da lei. Afirmou que a meta de inflação do país, de 3,75%, obriga a “arrochar” a economia brasileira em momento que precisa voltar a crescer.

Disse também que iria esperar “esse cidadão”, Campos Neto, terminar o mandato para “fazermos uma avaliação do que significou o Banco Central independente”. Que Campos Neto quer chegar a uma inflação “padrão europeu”, mas que é necessário chegar à inflação “padrão Brasil”.

Por último, afirmou que o Brasil tem “cultura” de juros altos, e que o patamar de juros e o comunicado do BC são uma “vergonha”. Ele se referia ao comunicado da semana passada em que o BC manteve a Selic em 13,75%.

Veja também

economia "Engrossar o coro para a redução dos juros é fundamental", diz presidente da Anfavea