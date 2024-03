A- A+

Banco Central "Campos Neto deveria ter conversado antes com Lula sobre PEC da autonomia plena do BC", diz Haddad Ministro afirma discordar de alguns dispositivos da PEC da autonomia plena do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não concordar com alguns dispositivos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia financeira e administrativa ao Banco Central (BC). Essa proposta foi apresenta pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e é patrocinada pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

"Há alguns dispositivos da PEC com os quais eu não concordo, aliás, não só eu do governo, muita gente ouvida não concorda. (Esses pontos) estão sendo objeto de uma análise mais detida por parte de quem vai decidir, que são os parlamentares", afirmou Haddad em entrevista à CNN Brasil. A entrevista foi gravada ontem e está sendo transmitida em trechos agora à tarde pela emissora.

Haddad também afirmou que Campos Neto deveria ter conversado antes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a PEC. "Eu penso que em se tratando da Constituição do país, caberia uma conversa prévia (sobre a PEC) com o presidente da República, o que não houve", relatou o ministro.

Ele também disse que foi o "promotor' da aproximação do Roberto Campos Neto com o governo em geral e com o presidente da República, em particular.

Veja também

Fórum Econômico Brasil-França Não devemos desistir de aprovar um acordo entre UE e Mercosul, diz Haddad