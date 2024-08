Campos Neto diz que está trabalhando em transição bastante suave no Banco Central

A- A+

A quatro meses de encerrar o mandato, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 30, que está trabalhando numa transição bastante suave.



Ao descrever a passagem pelo BC como o período mais feliz de sua vida, Campos Neto, que foi alvo de ataques do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que as instituições valem mais do que as pessoas, não o contrário.

"Não é sobre o Roberto Campos, é sobre o Banco Central, é sobre a institucionalidade, sobre o processo de autonomia e sobre a continuação do trabalho técnico que tem sido feito", declarou o banqueiro central, ao abordar brevemente a sua jornada no BC, durante participação em evento da XP Investimentos.





