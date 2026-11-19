A- A+

caso master Campos Neto diz que Esteves, do BTG, levantou suspeitas sobre Master, mas Souza as descartou Diretor entre 2019 e 2023, Souza é suspeito de atuar a favor dos interesses do Master dentro do Banco Central

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto afirmou à Polícia Federal que o então diretor de fiscalização da instituição, Paulo Sérgio Neves de Souza, descartou irregularidades na operação do Banco Master que haviam sido apontadas pelo banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, em uma reunião realizada no fim de 2024.

Diretor entre 2019 e 2023, Souza é suspeito de atuar a favor dos interesses do Master dentro do Banco Central. Segundo a PF, ele prestava consultoria informal ao banco de Daniel Vorcaro e oferecia orientações estratégicas conflitantes com sua atuação funcional.

No depoimento, Campos Neto afirmou que recebeu André Esteves em 2024 para uma reunião pedida pelo dono do BTG para apresentar o que ele considerava como inconsistências na operação do Master.

"Essa reunião foi pedida porque, no processo de análise de balanço, o BTG entendeu que tinha algumas operações com fundamentação econômica fraca e foi feita essa apresentação. No fim da reunião, eu me dirigi ao Paulo e perguntei se ele estava a par, se estava olhando aquilo. Ele disse que sim. E no dia seguinte, se não me engano, liguei para ele e perguntei para ele se diante daquilo que ele tinha visto com a apresentação do BTG, se ele achava que poderia ter fraude no balanço. E ele me disse que não tinha elementos ainda necessários para fazer essa análise e que quando tivesse ele retornaria a mim", afirmou Campos Neto.

O ex-presidente do Banco Central também foi perguntado se tinha conhecimento sobre quais motivos levaram o órgão regulador a aprovar a operação que viabilizou o surgimento do Banco Master, com Daniel Vorcaro à frente, nos idos de 2019. Até então, a instituição financeira se chamava Banco Máxima.

Campos Neto disse que as aprovações são feitas por uma diretoria colegiada e, quase sempre, com votações unânimes. Ele disse não se recordar com detalhes da aprovação específica, mas que as votações ocorrem em "um trâmite muito técnico".

"O presidente tem muito pouca ciência e muito pouco conhecimento e interferência nesse tipo de operação", disse. "Eu não me recordo especificamente do momento que foi feito esse voto. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu li em autos posteriormente. E do que eu li, o que parece, e é relativamente comum no Banco Central, é ter um primeiro pedido de autorização e aí nos requisitos técnicos aparecer falha em alguma coisa. O que eu li sobre isso é que (o Master) falhou em dois quesitos, um era o de capacitação financeira, o que é muito comum, e em relação à origem dos recursos. E depois foram aprovados. O que foi apresentado posteriormente é que essas falhas tinham sido sanadas", completou.

Campos Neto foi ouvido na condição de testemunha em 5 de novembro.

Veja também