O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que os agentes de mercado estão precificando positivamente as medidas econômicas adotadas pelo governo Lula. Ele também argumenta que a melhora das expectativas abre caminho para a redução dos juros:

— O mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, o que abre espaço para uma atuação em política monetária lá na frente — declara o presidente da autarquia em encontro com empresários, promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

No encontro, ele detalha aos representantes de diversas empresas do varejo que um dos principais determinantes do custo de crédio ao setor é a curva de juros futura, que já registra queda:

— O que determina o custo de crédito para vocês (do setor) não é a Selic, são os juros futuro. Se a Selic estiver baixa, mas a curva estiver inclinada, o custo futuro vai ser mais alto. E o que tem acontecido na curva de juros futura é uma queda relevante de quase 3%, dependendo do prazo que você olha — pontua.

Segundo o presidente do BC, haverá novas revisões para cima sobre o crescimento econômico:

— Com o número do primeiro trimestre, acho que vai ser muito difícil essa revisão (positiva) parar. Muito provavelmente vamos ter revisões para próximo de 2% ou até para cima, pelo efeito base do primeiro trimestre — disse.

Regra fiscal

O arcabouço fiscal, na avaliação da equipe econômica do governo, seria um dos fatores para traçar o início da queda de juros. O argumento é que a regra apresenta um cenário de sustentabilidade no controle das contas públicas, no longo prazo.

Campos Neto reconhece que a proposta em trâmite no Senado já gerou efeitos positivos:

— Está impactando de forma positiva (nas expectativas de inflação). Eu acho que o ministro Haddad tem feito um grande esforço, contra, às vezes, um movimento grande no próprio governo. Achamos que está no caminho certo, o cenário está melhorando, tem um compromisso da equipe econômica de criar um ambiente para cair os juros — afirma.

