banco central Campos Neto diz que PIB do 1º trimestre deve surpreender Presidente do BC afirma que setor de serviços vai impulsionar resultado e que é importante insistir na meta fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (6) que o desempenho econômico no primeiro trimestre de 2024 deve surpreender o mercado, impulsionado pelo segmento de serviços. Campos Neto disse também que as estimativas do mercado para o resultado fiscal ainda estão distantes dos objetivos do governo federal, enfatizando a importância de perseguir a meta.

"É importante insistir na meta. O ministro (da Fazenda, Fernando Haddad) está fazendo um esforço muito grande para que isso aconteça" disse Campos Neto durante o CEO Conference Brasil 2024, evento organizado pelo BTG Pactual, em São Paulo.

O presidente do BC também voltou a falar sobre o Open Finance Mencionou que vários bancos centrais ao redor do mundo estão engajados nesse processo.

"Eu tinha uma uma brincadeira que o jeito mais rápido de transferir dinheiro do Brasil para Inglaterra era de avião e as pessoas achavam que era brincadeira, mas não era. A gente caminhou muito de lá pra cá, mas a gente precisa caminhar nessa internacionalização de uma moeda em termos de transferência."

Ele concluiu destacando avanços tecnológicos recentes, como a capacidade de realizar transferências de pagamento com DLT (Tecnologia de Registro Distribuído, em português), com sistemas altamente integrados. No entanto, apontou que a governança ainda é uma questão pendente, tema que deve ser foco das conversas durante o G20, grupo que reúne representantes das vinte maiores economias mundiais e que terá vários eventos no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras em 2024.

