Campos Neto diz que transição verde é importante, mas também cria pressão de custo

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que a transição verde é importante e precisa ser feita, mas representa um desafio para as empresas no curto prazo, porque pode significar custos mais elevados do lado da produção.







"Nós tivemos uma reunião outro dia sobre como podemos tornar, por exemplo, os negócios de entregas mais ecológicos, e o custo é muito maior porque precisamos trocar caminhões e mudar a forma como fazemos muitas coisas", disse ele.

A pressão sobre os custos de produção da fragmentação das cadeias globais também é outro ponto de preocupação do BC, acrescentou, em webinar promovido pela Constellation Asset Management.

Veja também

negociações Haddad diz que espera que projetos sobre devedores contumazes prosperem no Congresso