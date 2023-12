A- A+

Confraternização Campos Neto é convidado e vai participar de churrasco do Lula com ministros Presidente fará jantar na Granja do Torto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar do jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Granja do Torto nesta quinta-feira. Ele foi convidado para a confraternização, um churrasco, que deve reunir também ministros do governo, e confirmou presença.

A presença de Campos Neto no churrasco de fim de ano do governo marca uma virada na relação entre o presidente do BC e Lula.

O chefe do BC foi chamado diversas vezes por Lula de “esse cidadão” e “esse rapaz” em críticas à taxa de juros, que começou a cair em meados do ano. Em agosto, Lula chegou a dizer que não sabe a quem Campos Neto "está servindo" e acrescentou que o titular do BC "não entende" de Brasil e nem "de povo".

A relação foi melhorando junto com a queda nos juros. Em setembro, mediado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Campos Neto e Lula se reuniram.

Um outro fator que tem ajudado na relação é o trabalho que o BC tem feito na organização do G20, presidido pelo Brasil — o Banco Central tem liderado grupos como inserção financeira.

Veja também

precatórios Governo abre crédito de R$ 93 bi para pagar precatórios vencidos