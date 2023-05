A- A+

BRASIL Campos Neto: estamos vendo redução da inflação, mas em ritmo muito lento Presidente do Banco Central reforçou que o processo de desinflação ainda não acabou e o trabalho do BC é convergir nível de preços para o centro da meta

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar que o processo de desinflação no Brasil ainda exige o trabalho do BC com a política monetária restritiva. O chefe da autarquia participou na manhã desta quinta-feira de evento da companhia americana Moody's, que discutiu o contexto macroeconômico de mercados emergentes.

Campos Neto reforçou, em vídeo gravado para o evento, que o Brasil foi um dos primeiros países que iniciaram a trajetória de alta na taxa básica de juros no segundo ano da pandemia, ao identificar uma inflação de demanda pressionada.





— Estamos vendo uma inversão desse processo no Brasil, mas em ritmo muito lento. E estamos comunicando que precisamos seguir em frente com paciência e serenidade. Achamos que o processo de desinflação ainda não acabou e precisamos ter certeza de que faremos a inflação convergir para o alvo — disse.

O alvo referido é o centro da meta de inflação, que para este ano é de 3,25%, com teto de 4,75%. Nos próximos dois anos a meta é de 3%, com teto de 4,5%.

A inflação oficial - medida no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - está com alta acumulada acumulado de 4,18%, em 12 meses. Ou seja, dentro da banda, mas ainda não no centro da meta.

Dois fatores negativos estão na balança em relação a trajetória de inflação. O primeiro é que o BC espera uma subida no nível de preços no segundo semestre. A atual taxa que considera os últimos 12 meses ainda está com os efeitos de medidas de curto prazo, como desoneração de combustíveis adotada no governo Bolsonaro.

O segundo ponto é o núcleo da inflação e a inflação de serviços, que continuam fortemente pressionados, na perspectiva do Banco Central.

É pensando nesse cenário que no início do mês o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% pela sexta vez consecutiva e ainda não deu sinais de redução dos juros na próxima decisão, em junho.

