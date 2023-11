Campos Neto, Galípolo e diretores do Banco Central participaram de protesto de servidores

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e diretores da instituição participaram, nesta quarta-feira (1º), de um protesto de funcionários do BC, que pedem reestruturação de carreira e aumento salarial. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, foi um dos presentes na manifestação.

O ato foi em frente à sede do Banco Central, em Brasília, em dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

A chamada operação-padrão começou em julho deste ano. Em função disso, há constante atraso na divulgação de dados econômico-financeiros mensais na autoridade monetária.

Em julho, pela primeira vez em 10 anos, o governo liberou 100 vagas de analistas para a instituição, abaixo do que queriam os sindicatos.

Um mês antes, o governo federal regulamentou o chamado bônus por eficiência, a ser pago aos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal — uma das categorias mais bem pagas do funcionalismo. Isso gerou pressão dentro do BC. Os servidores querem, por exemplo, um pagamento de um bônus parecido com o da Receita.

Em pronunciamentos públicos, Campos Neto já vinha demonstrando apoio à categoria.

A diretora de administração do Banco Central, Carolina Barros, vem liderando com Campos Neto as tratativas com o governo.

