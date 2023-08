A- A+

Gasolina e diesel Campos Neto prevê piora das expectativas de inflação, com reajuste de combustíveis "A gente provavelmente vai ter revisões", disse o presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse, nesta terça-feira (15), que o anúncio pela Petrobras de reajuste nos preços da gasolina e do diesel levará a uma piora nas expectativas de inflação do mercado financeiro.

— A gente provavelmente vai ter revisões (nas projeções de inflação) com o reajuste de hoje (da gasolina). O impacto do diesel é indireto, na cadeia, mas o impacto da gasolina é direto no IPCA - disse Campos Neto.

Com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras anunciou nesta terça-feira um reajuste de 16,3% na gasolina e de 25,8% no óleo diesel.

Apesar do reajuste, os preços continuam defasados em relação ao mercado internacional. De acordo com dados da Abicom, a gasolina ainda ficará 21,6% mais barata que no exterior.

Em evento promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), Campos Neto avaliou que o mercado financeiro ainda mostra “descrença” com as metas de equilíbrio das contas públicas apresentadas pelo governo, com o arcabouço fiscal.

