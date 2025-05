A- A+

REPRESENTANTE Campos Neto será conselheiro do Fórum Econômico de Davos e pesquisador sênior do Milken Institute O ex-BC disse que deve participar de uma primeira reunião presencial do conselho do Fórum Econômico Mundial em agosto

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto passa a fazer parte este ano do Conselho de Curadores do Fórum Econômico Mundial, representando a América Latina. A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo ex-BC ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Futuro diretor global de Políticas Públicas e vice-chairman do Nubank, Campos Neto também passa a ocupar uma posição de senior fellow no Milken Institute, um think-tank (instituto de pesquisa e análise) estadunidense sediado na Califórnia.

O ex-BC disse que deve participar de uma primeira reunião presencial do conselho do Fórum Econômico Mundial em agosto. O encontro será presencial, em Genebra, na Suíça.

No Milken Institute, Campos Neto já participou de uma reunião introdutória, e deve estar presente em dois encontros no segundo semestre.

A composição atual do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial conta com nomes como Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional (FMI), e Christine Lagarde, do Banco Central Europeu (ECB, na sigla em inglês).

