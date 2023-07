A- A+

Audiência Campos Neto será ouvido por senadores no dia 10 de agosto, diz Pacheco Rodrigo Pacheco prevê audiência com o presidente do Banco Central logo após retorno do recesso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a retomada da agenda parlamentar após o recesso se iniciará com a audiência do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no dia 10 de agosto.

— Há um convite ao presidente do Banco Central para o dia 10 de agosto, às 10h da manhã. A intenção seria 3 de agosto, mas ainda estará no período de silêncio do Copom. Após a reunião do Copom, ocorrerá a arguição pública. Não tenho dúvida que ele aceitará o convite, mas decorre de uma obrigação legal — disse o presidente do Senado.

Senado vota Carf em agosto

No mesmo mês, Pacheco quer votar o projeto de lei Carf, aprovado na Câmara dos Deputados semana passada. Por estar em regime de urgência, o Carf precisa ser apreciado no Senado em até 45 dias.

— O Carf nós vamos despachar para as comissões, temos um prazo de 45 dias. Acredito que no decorrer de agosto passe nas comissões e vote em plenário. Vamos trabalhar para que até o fim de agosto seja apreciado — afirmou Pacheco.

Reforma Tributária

Rodrigo Pacheco ainda disse ser contra uma tramitação concomitante da primeira e segunda fase da reforma tributária. Mais cedo, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que o ministério da Fazenda deve finalizar e entregar a proposta de mudança na cobrança de impostos sobre de renda, lucros e dividendos em agosto, no retorno do recesso parlamentar.

— Talvez fosse melhor concentrar os esforços na PEC — argumentou Pacheco.

