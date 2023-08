A- A+

Juros do cartão de crédito Campos Neto sobre rotativo: "Não tem solução tomada" Ele diz que proposta vai passar pelo Conselho Monetário Nacional

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta quinta-feira (17), que a solução para os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito ainda não tem solução definida. Em entrevista ao Poder360, ele disse que a proposta vai passar pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O rotativo é oferecido quando não há o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento.

Essa é a linha de crédito mais cara do mercado, e a liberação é automática.

A modalidade tem juro anual próximo de 450% ao ano e, no último levantamento, juro composto de 15% ao mês (pagamento de juro sobre juro).

— Acho que não tem uma solução tomada. É uma solução que provavelmente vai passar pelo CMN e o Banco Central é um voto de três. Tenho conversado com a Fazenda e com os setores. Agora, a gente precisa achar uma solução de equilíbrio.

