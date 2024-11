Campos Neto: Uma das nossas maiores conquistas foi a autonomia do BC

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a autonomia da autoridade monetária, aprovada em 2021, foi "uma das maiores conquistas" dos últimos anos. Campos Neto participou, por videoconferência, de um evento organizado pelo Valor Capital Group, em São Paulo.

"Acho que é um instrumento, é uma ferramenta que garante que o Banco Central pode ser administrado independentemente e pode ter sua própria estratégia", disse. "E é muito importante não só para a política monetária e a estabilidade financeira, mas também para a agenda digital."

O banqueiro central mencionou avanços da sua gestão na agenda fiscal, citando inovações no Pix. Lembrou que, na semana passada, o BC lançou o Pix por aproximação. Segundo Campos Neto, outras inovações estão a caminho.

"Estamos pensando sobre como podemos bloquear, de forma reversa, pagamentos, e como programar dinheiro de forma reversa, para que possamos realmente fazer a função de um cartão de crédito no Pix Acho que isso vai vir em algum momento", afirmou.

O presidente do BC repetiu, como vem falando nas últimas aparições públicas, que há uma importante interseção entre finanças e tokenização. Ele disse que há grupos de trabalho sobre a tokenização no Brasil e que ela deve avançar em conjunto com o Drex, projeto de moeda digital do BC. Campos Neto ponderou que o BC ainda precisa avançar na regulação de criptoativos e stablecoins.



