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Internacional Canadá e Turquia iniciam negociações sobre acordo de livre comércio O presidente turco também manifestou a intenção de dobrar o número de voos diretos entre os dois países

Canadá e Turquia iniciaram nesta quinta-feira (22) negociações sobre um acordo de livre comércio durante a visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, a Ancara, em meio à guerra comercial entre Ottawa e Washington.

Carney, no poder desde março de 2025, tem como prioridade reduzir a dependência comercial dos Estados Unidos e diversificar os mercados.

"Decidimos iniciar negociações com vistas a um acordo de livre comércio (...) antes do fim do ano", declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma entrevista coletiva conjunta.

"Esperamos elevar nosso volume de comércio, atualmente de cerca de 3 bilhões de dólares (R$ 15,1 bilhões), para 5 bilhões (R$ 25,2 bilhões) e depois para 10 bilhões (R$ 50,4 bilhões)", acrescentou Erdogan.

O presidente turco também manifestou a intenção de dobrar o número de voos diretos entre os dois países.

"No próximo mês, nossos negociadores se reunirão aqui em Ancara para a primeira rodada de negociações sobre livre comércio", confirmou Carney.

"Nosso objetivo não é a autossuficiência, mas a resiliência coletiva. Por isso, o Canadá está construindo parcerias mais estreitas com parceiros confiáveis, que criam novas oportunidades para ambos", acrescentou o primeiro-ministro canadense. "E na Turquia temos um parceiro excepcional", completou.

Canadá e Turquia buscam estabelecer parcerias em setores estratégicos, como energia, aeronáutica e minerais críticos. Ottawa também identificou uma possível cooperação na área de energia nuclear.

Em meio à guerra comercial com Washington, o primeiro-ministro canadense retomou o contato com Arábia Saudita, Índia e China, além de se aproximar da Europa.

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