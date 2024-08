A- A+

Importação Canadá impõe tarifa de importação a veículos elétricos, aço e alumínio da China Anúncio ocorreu após um incentivo vindo do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau

O governo do Canadá anunciou, nesta segunda-feira, que está aplicando uma tarifa de importação de 100% sobre importações de veículos elétricos da China em linha com medida já adotada pelos Estados Unidos e após um plano similar divulgado pela Comissão Europeia.



O anúncio ocorreu após um incentivo vindo do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e ministros do gabinete no domingo. Sullivan deve fazer sua primeira visita a Pequim na terça-feira.

Trudeau disse que o Canadá também imporá uma tarifa de 25% sobre o aço e alumínio chineses.

"Atores como a China escolheram dar a si mesmos uma vantagem injusta no mercado global", disse o premiê.



Não houve resposta imediata da China.

As autoridades chinesas devem discutir as tarifas americanas durante a reunião com Sullivan.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em maio, aplicou novas tarifas sobre veículos elétricos chineses, baterias, células solares, aço, alumínio e equipamentos médicos.

"Os EUA acreditam que uma frente unida, uma abordagem coordenada sobre essas questões beneficia a todos nós", disse Sullivan a repórteres ontem.



Biden disse que os subsídios do governo chinês para veículos elétricos e outros bens de consumo garantem que as empresas da China tenham vantagem injusta no comércio global.

"Estamos fazendo isso em alinhamento, em paralelo, com outras economias ao redor do mundo que reconhecem que este é um desafio enfrentado por todos", disse Trudeau sobre as novas tarifas.



Os únicos veículos elétricos de fabricação chinesa atualmente importados para o Canadá são da Tesla, feitos na fábrica da empresa em Xangai.

