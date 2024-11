A- A+

TECNOLOGIA Canadá ordena encerramento das operações de filial do TikTok Governo alega que empresa traz risco à segurança nacional

O governo do Canadá anunciou o encerramento das operações da filial canadense do TikTok. A medida, no entanto, não impede que os canadenses usem o popular aplicativo de vídeos curtos. O app que tem sido alvo de escrutínio por ser de propriedade da gigante de tecnologia ByteDance, sediada na China.

A decisão segue uma revisão de segurança nacional, baseada em evidências e orientações das agências de segurança e inteligência do Canadá, segundo comunicado do ministro da Inovação, Ciência e Indústria, François-Philippe Champagne, na quarta-feira.

"O governo está tomando medidas para lidar com os riscos específicos de segurança nacional relacionados às operações da ByteDance no Canadá. A decisão de usar um aplicativo ou plataforma de redes sociais é uma escolha pessoal", especificou Champagne.



Em 2023, o país se juntou a aliados, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, proibindo o aplicativo em todos os dispositivos governamentais e iniciou uma revisão de segurança.

Champagne explicou que a decisão de encerrar as operações da TikTok Technology Canada, subsidiária da ByteDance, foi tomada de acordo com uma lei que "permite a revisão de investimentos estrangeiros que podem ser prejudiciais para a segurança nacional do Canadá."

Alerta de especialistas

Michael Geist, especialista em cibersegurança da Universidade de Ottawa, alertou que, embora "possam existir boas razões" para vetar a empresa, a medida pode ser contraproducente.

"Proibir a empresa em vez do aplicativo pode piorar as coisas, pois os riscos associados ao aplicativo continuarão, mas a capacidade de responsabilizar a empresa será enfraquecida", escreveu Geist em uma publicação na internet.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, já havia tentado banir o TikTok em 2020, e, em abril deste ano, um projeto de lei bipartidário foi aprovado, forçando a ByteDance a se desfazer de sua participação no TikTok ou enfrentar uma proibição para que atue nos EUA. O TikTok está contestando a lei na justiça, alegando que isso viola o direito à liberdade de expressão.

No entanto, em julho, Trump disse à Bloomberg Businessweek que agora é “a favor do TikTok, porque você precisa de competição.”

Representantes do TikTok no Canadá não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Veja também

INDUSTRIA Produção industrial cresce em 7 dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, diz IBGE