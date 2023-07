A- A+

redes sociais Canadá suspende publicação de anúncios no Facebook e no Instagram Medida é uma resposta aos planos da Meta de interromper o acesso às notícias em suas plataformas no país

O governo canadense está suspendendo os anúncios no Facebook e no Instagram em resposta ao plano da Meta de interromper o acesso às notícias em suas plataformas no país.

A disputa surgiu quando o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau aprovou a Lei de Notícias On-line (Projeto C-18) que exige que as plataformas digitais celebrem acordos financeiros com editoras locais para publicar conteúdo de notícias.

A lei proposta cobre jornais e revistas de notícias com presença digital, dando permissão para negociar individualmente ou em grupos.

O projeto de lei se baseia em legislação semelhante na Austrália, o que levou a Meta a restringir temporariamente os usuários de ver conteúdo de notícias e postar links para histórias naquele país em 2021.



O ministro do Patrimônio, Pablo Rodriguez, que anunciou a suspensão dos anúncios nesta quarta-feira em Ottawa, disse que o governo gasta cerca de C$ 10 milhões (R$ 36,4 milhões) anualmente em anúncios no Facebook e no Instagram.

Separadamente, a empresa de mídia Quebecor Inc. disse que está retirando toda a publicidade de suas subsidiárias e unidades de negócios das plataformas da Meta. A operadora de televisão a cabo Cogeco Communications também disse que faria o mesmo.

