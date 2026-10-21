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Internacional Canal do Panamá bate recorde de carga após fechamento de Ormuz Antes do conflito deflagrado no Oriente Médio em fevereiro, 20% do petróleo e do gás natural liquefeito transitavam por essa rota estratégica

O Canal do Panamá bateu seu recorde de trânsito de carga impulsionado pelo fechamento do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, apesar da redução no tráfego de navios devido ao El Niño, afirmou sua administradora na terça-feira (20).

Segundo dados da Autoridade do Canal do Panamá (ACP), 521 milhões de toneladas de carga foram transportadas em quase 14.000 navios no último ano fiscal, de 1º de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026.

Estima-se que 5% do comércio marítimo mundial transite pela via utilizada principalmente por Estados Unidos e China.

Antes do conflito deflagrado no Oriente Médio em fevereiro, 20% do petróleo e do gás natural liquefeito transitavam por essa rota estratégica.

Desde então, o Canal do Panamá elevou os trânsitos diários de 36 para 41 "por um período", com navios que buscavam uma alternativa para o transporte seguro de energéticos, informou a administradora do canal, Ilya Espino de Marotta.

Esse aumento permitiu amortecer a posterior redução nos trânsitos que a rota panamenha teve de implementar devido à escassez de chuvas.

A via funciona com água doce armazenada em dois lagos artificiais, cujos níveis diminuíram com a seca provocada pelo El Niño.

Com 80 quilômetros, a rota conecta principalmente trajetos da China, Japão e Coreia do Sul com a costa leste dos Estados Unidos.

Seu recorde anterior de carga foi estabelecido no ano fiscal de 2022, quando 518 milhões de toneladas passaram por suas águas.

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