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eleições Candidata à presidência do Crea-PE defende valorização profissional e maior aproximação com a catego Única mulher na disputa pelo comando do conselho, Hilda Gomes afirma que pretende modernizar a gestão, ampliar a fiscalização e fortalecer a participação dos profissionais nas decisões da entidade

Única mulher entre os quatro candidatos à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), a engenheira civil Hilda Gomes visitou a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (22) e apresentou suas propostas para a eleição da entidade, marcada para o próximo dia 3 de julho. Com 40 anos de atuação profissional, ela defende uma gestão voltada para a valorização dos profissionais, modernização dos serviços e fortalecimento da relação entre o conselho e a categoria.

Caso seja eleita, Hilda poderá se tornar a primeira mulher a presidir o Crea-PE em mais de nove décadas de história. Para ela, a possibilidade representa uma mudança importante na cultura da instituição e pode abrir espaço para uma maior participação feminina em cargos de liderança. “É uma virada de chave. Toda mulher que ocupa um cargo de direção abre portas para outras mulheres. Já existem exemplos em outros estados, então por que não em Pernambuco?”, afirmou.

Ao destacar sua trajetória profissional, a candidata ressaltou a experiência acumulada tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Segundo ela, essa vivência permite compreender as demandas dos profissionais, das empresas e da sociedade. “Transitei por diferentes áreas e conheço as dificuldades enfrentadas pelos engenheiros, pelas empresas e também pela população. O Crea precisa estar mais próximo de todos esses segmentos”, defendeu.

Reaproximação

Uma das principais críticas de Hilda à atual estrutura do conselho é o que ela considera um distanciamento em relação aos profissionais. A candidata afirma que pretende fortalecer a participação das entidades representativas e ampliar o diálogo com a base da categoria.

Segundo ela, o conselho precisa reforçar seu papel de fiscalização do exercício profissional, garantindo proteção tanto aos engenheiros quanto à população. “O Crea existe para fiscalizar e assegurar que as atividades sejam exercidas por profissionais habilitados. Quando isso não acontece, perde o profissional e perde a sociedade”, afirmou.

Outro ponto defendido pela candidata é a criação de mecanismos para aproximar os recém-formados do conselho. Hilda argumenta que muitos jovens enxergam o Crea apenas como uma exigência burocrática para obtenção do registro profissional. Entre as propostas apresentadas está a ampliação dos descontos na anuidade para os profissionais em início de carreira, por meio de um sistema escalonado.

Valorização

A valorização da engenharia é apontada pela candidata como uma das principais bandeiras de sua campanha. Entre as medidas defendidas estão a busca por maior participação do sistema Confea/Crea nas discussões sobre formação profissional e a defesa do cumprimento do salário profissional da categoria.

Ela também criticou a contratação de engenheiros sob outras nomenclaturas em concursos e seleções públicas. “Nossa bandeira é: analista não, engenheiro sim. Quem se forma em engenharia deve ser reconhecido e contratado como engenheiro”, declarou.



Caso seja eleita, Hilda afirma que os primeiros 100 dias de gestão serão dedicados a um diagnóstico da situação administrativa do conselho e à retomada da reforma da sede própria do Crea-PE. A obra está paralisada há cerca de três anos e meio, enquanto a instituição funciona em um imóvel provisório. Segundo a candidata, a conclusão da reforma será uma das prioridades iniciais.

“Não é admissível que um conselho de engenharia passe mais de três anos sem concluir uma obra de reforma da própria sede. Precisamos resolver essa situação e utilizar os recursos dos profissionais com eficiência”, disse.

Além da questão estrutural, ela afirma que pretende promover uma reconstrução institucional baseada no diálogo com profissionais, empresas e entidades representativas. “A engenharia precisa voltar ao protagonismo. Queremos um Crea mais democrático, próximo dos profissionais e comprometido com o fortalecimento da engenharia pernambucana”, concluiu.



Mútua

Além da escolha dos dirigentes do Crea-PE e do Confea, os profissionais também elegerão os representantes da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea/Crea. A chapa apoiada por Hilda Gomes conta com Luiz Antônio de Melo para a dretoria-geral, além das engenheiras Thaís Patú, candidata à diretoria administrativa, e Eloisa Bastos, candidata à diretoria financeira.

Durante a entrevista, Luiz Antônio destacou que o apoio à candidatura de Hilda Gomes está relacionado à sua trajetória profissional e capacidade de gestão. “Não é por ela ser mulher que estamos apoiando sua candidatura. É pela competência, pela história e pela vivência que ela construiu dentro da engenharia”, afirmou.

Segundo ele, um dos principais desafios da Mútua é ampliar o conhecimento dos profissionais sobre os benefícios oferecidos pela instituição. Atualmente, Pernambuco possui cerca de 30 mil profissionais registrados, mas apenas aproximadamente 3 mil são associados à entidade.

“A Mútua oferece uma série de benefícios que ainda são pouco divulgados. Nossa principal meta é levar essas informações para as escolas, entidades de classe e eventos, para que os profissionais conheçam tudo o que têm à disposição”, ressaltou.

Votação

As eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua estão marcadas para o dia 3 de julho e ocorrerão de forma totalmente online, das 8h às 19h. Poderão votar os profissionais regularmente registrados e que estejam em dia com suas obrigações junto ao Sistema Confea/Crea e Mútua até 30 dias antes da data da eleição. A chapa apoiada por Hilda Gomes defende a candidatura do engenheiro Henrique Luduvice para o comando da entidade nacional.



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