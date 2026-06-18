A- A+

Eleições Candidato à presidência do Crea-PE propõe investimentos para dar celeridade aos serviços ofertados Nielsen Christianni afimrou que o Crea-PE precisa ser mais consultivo para governos e sociedade

Um dos quatro candidatos às eleições para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), Nielsen Christianni esteve na tarde desta quinta-feira (18) na Folha de Pernambuco para uma entrevista sobre a eleição que ocorrerá no conselho no próximo dia 03 de julho, de forma remota. Segundo o candidato, que já atuou como superintendente no triênio 2021-2023, uma de suas metas é desburocratizar algumas ações do Crea-PE para trazer mais celeridade a alguns serviços ofertados.

Segundo Christianni, a emissão da Certidão de Acervo Técnico (CAT), por exemplo, que poderia levar meses, foi reduzida a 5 dias durante seu período na Superintendência do Crea-PE. "Acredito que seja possível emitir determinados documentos no mesmo dia. Para isso, é preciso investir em inovação e tecnologia para prestar esse serviço para o profissional, para as empresas e para a sociedade como um todo de forma mais ágil", disse.

Se eleito, Christianni pretende fazer com que o Crea-PE realize um acompanhamento mais próximo de grandes empreendimentos, começando para análise dos editais de licitação. "Queremos debater sobre quais são as potencialidades e vocações das regiões e, a partir dali, vencer os gargalos existentes para levar ao desenvolvimento", analisou.

Votação

As eleições gerais do Sistema Confea, Crea e Mútua ocorrerem no dia 3 de julho, das 8h às 19h, de forma online. Para votar, os profissionais precisam estar regularmente registrados e em dia com suas obrigações perante o Sistema Confea/Crea e Mútua até 30 dias antes da data da eleição.

Veja também