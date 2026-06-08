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Engenharia Candidato à presidência do Crea-PE projeta criação da primeira residência técnica em engenharia Segundo Stênio Cuentro, o projeto deve promover experiência real para os egressos em engenharia, com valorização e qualificação desde o início da carreira

O candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) pela chapa "Orgulho de Ser Engenheiro", Stênio Cuentro, anunciou como uma de suas propostas a criação da primeira residência técnica em engenharia do Brasil em Pernambuco.

O projeto foi anunciado nesta segunda-feira (8), durante a visita do engenheiro à Folha de Pernambuco. Na ocasião, ele esteve acompanhado dos candidatos à presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Joel Kruger e a diretor do Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - Bruno Lagos, também integrantes da chapa.

"Uma das propostas que nós alinhamos é de criar a primeira residência técnica para engenheiros do Brasil aqui em Pernambuco, junto com o Conselho Federal. O projeto piloto já está desenhado. A gente tem conversado com instituições de ensino, com Joel (Kruger) e com as empresas, porque são elas que contratam", projetou.

De acordo com Cuentro, o cenário atual da área é preocupante, com a explosão de cursos de engenharia na modalidade de Ensino a Distância (EAD), pouca qualificação, baixos salários, precarização do emprego e contratações e relações de trabalho indignas. Segundo o candidato, a criação da residência técnica, a exemplo da residência em medicina, trará uma experiência real para os egressos em engenharia, com valorização e qualificação desde o início da carreira.

Para Kruger, a residência também pode favorecer na ampliação e alcance do projeto para mais profissionais da área. "Se a gente fizer um bom programa de residência técnica e utilizar as parcerias com o setor produtivo, o engenheiro vai poder ir nessa residência. E aí vai ter a oportunidade de ter um primeiro, segundo e terceiro grupo. Então a qualidade da residência que vai chamar o público para esse projeto", analisou.

Votação

As eleições gerais do Sistema Confea, Crea e Mútua ocorrerem no dia 3 de julho, das 8h às 19h, de forma online. Para votar, os profissionais precisam estar regularmente registrados e em dia com suas obrigações perante o Sistema Confea/Crea e Mútua até 30 dias antes da data da eleição.

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