Certame Candidatos vêm adiamento do Concurso Nacional Unificado como oportunidade para reforçar estudos As enchentes no Rio Grande do Sul levaram o Governo Federal a adiar as provas que aconteceriam neste domingo (5) em todo o País

O Concurso Nacional Unificado (CNU), previsto para ocorrer em todo Brasil neste domingo (5), foi adiado devido as fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias. A decisão foi anunciada pelo Governo em coletiva de imprensa, na última sexta-feira (3).

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, declararam que a nova data do CNU será divulgada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional de forma igualitária.

"Não temos uma nova data. Eu quero deixar claro que podemos, nas próximas semanas, divulgar. Nesse momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite dar uma nova data com segurança", disse a ministra. Esther Dweck explicou que o adiamento foi a melhor solução para garantir que todos os candidatos tenham as mesmas chances.

"Essa decisão de adiamento busca garantir a integridade dos participantes, inclusive sua integridade física nas regiões onde seria impossível o deslocamento. Mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo”, afirmou.

Ao todo, dez municípios gaúchos teriam aplicação das provas, com 80,3 mil candidatos inscritos e outras 20 mil pessoas envolvidas na logística do CNU.

Avaliação

A medida tem amparo legal e, segundo o presidente da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE), Leonardo Aguiar, o fato de o adiamento ter ocorrido devido a uma situação de força-maior – no caso, uma calamidade – há a "exclusão da responsabilidade civil" do ente público.

Aguiar diz que, em situações diferentes, danos causados são passíveis de reparação.

Mas as enchentes no Rio Grande do Sul são, justamente, o tipo de ocorrido que gera a isenção. "Se o Concurso Nacional fosse mantido, não haveria paridade de armas entre os candidatos, por exemplo, do Nordeste com os gaúchos", explicou o advogado.

O CNU é o concurso com o maior número de candidatos já realizado no País. Ao todo, 2.144 milhões de candidatos se inscrevem no processo seletivo e disputarão 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.

Dúvidas

Durante a coletiva, Esther Dweck buscou sanar algumas dúvidas dos candidatos. Em relação ao reembolso do valor da inscrição, no caso de quem não puder realizar a prova na nova data, a ministra disse que a pasta dará orientações sobre isso ao longo das próximas semanas.

Ela disse ainda que não está previsto nenhum tipo de ressarcimento com transporte, hospedagem ou alimentação dos candidatos inscritos. Segundo a gestora, mais de 94% dos candidatos inscritos estão, no máximo, a cerca de 100 quilômetros de distância do local da prova e ainda não tinham realizado o deslocamento para o concurso.

A ministra não descartou que poderá haver alteração de locais de provas, dependendo da cidade e das condições logísticas que ainda serão estudadas pela organização do concurso.

Foco

Ainda sem o anúncio da nova data, os candidatos mantêm o foco nos estudos, adaptando suas estratégias e aproveitando cada oportunidade para alcançar seus objetivos profissionais.Entre os inscritos, Ana Rita Vieira, Maria Eduarda e Adalberon Filho, compartilharam suas perspectivas sobre a mudança.

A estudante Ana Rita Vieira, de 21 anos, demonstrou compreensão diante da necessidade do adiamento: "Eu fiquei surpresa, pois não esperava que fossem ceder aos pedidos para adiar. Mas, apesar de ter me preparado para realizar a prova neste domingo, entendo a necessidade dessa decisão", comentou.

Ela vê o tempo extra como uma oportunidade de preparação e planeja ajustar sua estratégia de estudo, focando mais nos conteúdos e realizando exercícios de fixação. "Vou tentar voltar a ter um pique a mais para estudar, porque conforme estava se aproximando da data, eu fui 'aliviando' e focando mais no preparo mental", explicou.

Otimismo



Por sua vez, Maria Eduarda apresentou uma visão otimista sobre o impacto do adiamento em sua organização: "Eu não acho que ele vai afetar a minha preparação negativamente e, sim, positivamente", observou. Ela planeja aproveitar o adiamento para se preparar melhor, focando na resolução de questões e no entendimento da lógica da banca examinadora.

Já Adalberon Filho recebeu a notícia do adiamento com alívio, vendo-o como uma chance extra para estudar. Ele planeja concentrar-se nos eixos temáticos mais relevantes do concurso e ajustar sua estratégia de estudo para priorizar a revisão intensiva. "Embora o adiamento possa gerar alguma frustração inicial, acredito que minha motivação para estudar permanecerá intacta", destacou Adalberon.

Gerenciamento

Com o adiamento do CNU, os candidatos e candidatas ganharam mais tempo até o certame. Especialistas apontam que o momento é de priorizar a saúde mental e manter-se atualizado. O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco Ricardo Alexandre de Almeida, que é professor de cursos preparatórios, alertou para a necessidade de os candidatos manterem o foco e não "relaxarem" por causa do adiamento.

"Eu continuaria estudando, mas principalmente fazendo os exercícios. Pegaria questões de prova para ver como é que a banca gosta de cobrar os assuntos, porque é uma coisa que não é tão pesada de ficar fazendo", comentou.

"Você pode até eu diminuir um pouco o ritmo, mas vai lhe manter atualizado com relação ao que cai na prova. A gente não se prepara só para enfrentar uma prova, mas para enfrentar a banca. Quando sair a nova data, a pessoa traça uma estratégia de revisão. O que não se pode fazer é se desconectar por completo", orientou Alexandre.

Saúde

Para Cristiane Souza, psicóloga clínica e organizacional, é importante tomar medidas básicas para cuidar da saúde mental e física, especialmente para aqueles que enfrentam ansiedade. "Para quem já apresenta crises de ansiedade, sugiro adotar estratégias de manejo a exemplo do controle da respiração, uso da meditação, visualização positiva. Atenção a rotina regular de água, alimentação e sono, optando inclusive por atividades que ajudem a relaxar", pontuou a consultora.

Na opinião do coach e especialista em concursos Tobias de Melo Carvalho, é importante manter a determinação e a confiança elevadas durante o período que antecede a prova. "Este é o melhor dia para ter confiança e dedicar toda sua energia, inclusive mais do que durante toda sua preparação. A motivação que lhe fez dedicar tantas horas para esse objetivo ela há de ser ainda menor que sua vontade de vencer naquele dia", enfatizou.

Tobias ressaltou que o tempo é um fator justo em um concurso, já que é igual para todos os participantes e passa na mesma velocidade para todos. Para o professor, o diferencial está na forma como cada pessoa administra seu tempo durante a prova, especialmente em relação à produtividade.

"É preciso ter hábito de leitura atenta, concentração e focos treinados pela repetição de vários dias de estudo e resolução de exercícios. A estratégia pode variar, mas de certo, ninguém controla o tempo, apenas se submete a ele", argumentou.

