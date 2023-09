A- A+

TECNOLOGIA Canva fora do ar? Usuários reclamam que plataforma de design parou de funcionar Ao entrar no site, o usuário vê a mensagem "500: erro no servidor"

O Canva, plataforma online de design gráfico, está fora do ar na manhã desta sexta-feira (1°). Ao entrar no site, o usuário vê a mensagem "500: erro no servidor" que indica uma falha que impede que sites sejam carregados pelo usuário. O problema levou internautas em diversas partes do mundo a reclamarem no X (antigo Twitter).

Nos trending topics do X, alguns internautas escreveram:

canva, volte logo, tenho que terminar minha apresentação pra entregar daqui 1h — aninha (@_anackerman_) September 1, 2023

fechei e abri o canva vinte vezes até ver que ele tá fora do ar mesmo — (@lettysscyah) September 1, 2023

No último dia 29, a plataforma de comunicação visual completou de 10 anos. Mais de 135 milhões de pessoas usam a Canva todos os meses, segundo o site Business Wire. Desde apresentações até documentos, vídeos e sites, hoje, mais de 200 novos designs são criados na Canva a cada segundo.

Ainda de acordo com o site, o crescimento da empresa continua acelerando, tendo acrescentado mais de 45 milhões de novos usuários mensais nos últimos 12 meses. A Canva entra em sua segunda década com mais de US$ 1,5 bilhão em receita anualizada e um histórico de lucratividade de seis anos.

