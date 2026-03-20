Capacitação para peritos é oferecida na UFPE
Curso é gratuito e pretende especializar administradores e tecnólogos para o mercado da Perícia Judicial e Extrajudicial
O Conselho Regional de Administração em Pernambuco (CRA-PE) está oferecendo o Curso de Formação de Peritos. A capacitação é gratuita e as aulas ocorrerão de sexta a domingo, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
O curso tem como objetivo especializar administradores e tecnólogos para o mercado da Perícia Judicial e Extrajudicial.
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Segundo o presidente do Conselho Regional de Administração em Pernambuco, Mychel Paes Barreto, “é uma oportunidade de o administrador conquistar uma nova fonte de renda, atuando como o "braço direito" da Justiça”.
O administrador e conselheiro e diretor no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Rômulo Larcher, ministrará as aulas. A carga horária é de 20 horas/aula e as vagas são limitadas. Para se inscrever é preciso ser um profissional registrado e adimplente com o CRA-PE. Mais informações podem ser obtidas por meio do site.