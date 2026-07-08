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oportunidade Capacitação gratuita em tecnologia está com inscrições abertas Com 10 mil vagas, o Bootcamp Universia 2026 Primeiros Passos em Power BI tem duração de três meses e leva participantes do nível básico à construção de dashboards gerenciais completos

Um programa de capacitação para iniciar ou acelerar a carreira na área de tecnologia está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (13). Com 10 mil vagas gratuitas, o Bootcamp Universia 2026 – Primeiros Passos em Power BI tem duração de três meses e carga horária de 60 horas, levando os participantes do nível básico à construção de dashboards gerenciais completos, utilizando ferramentas amplamente difundidas no mercado, como Power BI, SQL, DAX, MySQL, Azure e IA Generativa.

O programa é oferecido pelo Santander, por meio da plataforma global Santander Open Academy e da Universia, e é realizado em parceria com a DIO (Digital Innovation One). Os interessados podem inscrever-se por meio do site da Bootcamp Universia.



As aulas são 100% online e direcionadas a iniciantes na área de tecnologia, estudantes, profissionais em transição de carreira e interessados em análise de dados e inteligência artificial. Não é necessário ter conhecimento prévio na área nem ser cliente do Santander. Os participantes também terão acesso a mentorias ao vivo e receberão certificado ao final do curso.

O conteúdo programático contempla fundamentos de Business Intelligence, introdução à IA Generativa, Machine Learning e LLMs, análise de dados com SQL, modelagem de dados (Star Schema), criação de dashboards no Power BI, uso de DAX para métricas e KPIs, além de integração com MySQL e Azure, storytelling com dados e desenvolvimento de um projeto final (dashboard gerencial).





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