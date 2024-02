Capelli toma posse em agência ligada a ministério de Alckmin e defende investimento público

A- A+

Braço-direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça, Ricardo Capelli tomou posse como presidente da Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), nesta quinta-feira. O órgão é vinculado ao Ministério da Indústria, de Geraldo Alckmin.

Capelli foi interventor na segurança pública do Distrito Federal após os ataques do 8 de janeiro de 2023 e saiu da secretaria-executiva do Ministério da Justiça após Dino ser indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) — ele toma posse na Corte hoje.

Na cerimônia, Capelli defendeu o aumento de investimentos públicos na indústria nacional. Disse ainda que quem chama a política industrial de antiquada quer colocar uma “bola de ferro no pé do Brasil”.

— Os que criticam, chamam de velho, querem colocar uma bola de ferro no pé do Brasil. O que é velho? O estudo do FMI (Fundo Monetário Internacional) está aqui e quem mais usa contas públicas como instrumento de política industrial está na América do Norte. Inovação é tentativa, erro e acerto, temos que achar um binômio de equilíbrio entre risco e recompensa para que a gente tenha coragem de investir na indústria nacional, nós fizemos isso, estamos com a Petrobras.

Capelli ainda disse que a permanência da democracia depende da melhoria econômica no país:

— As pessoas acreditam na democracia quando a vida delas melhoram. Democracia é dinheiro no bolso e prosperidade, é isso que temos que entregar nesse país.

Além do vice-presidente, e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercial, Geraldo Alckmin, o evento contou com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que também defende subsídios à indústria nacional.

— Temos que ter medidas de defesa comercial e de mercado, senão não tem reindustrialização. Como não precisa de subsídio? Tem indústria dizendo que não precisa. O BNDES ajudou o tempo todo. Precisamos parar com esse complexo de vira-lata. Precisamos acreditar no Brasil. Aqueles que já chamaram o BNDES de caixa preta, vejam agora que é um w de tão transparente.

O que faz a ABDI

A ABDI foi criada em 2005, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com um orçamento de R$ 220 milhões este ano, a agência formula e executa ações voltadas para o desenvolvimento do setor produtivo nacional.

Entre as missões da ABDI, destaca-se a transformação digital das empresas. Para atingir esse objetivo, a agência atua no estímulo à adoção de novas tecnologias, à criação de novos modelos de negócios e à consolidação da política de neoindustrialização, com atenção especial à economia sustentável e à indústria verde.

