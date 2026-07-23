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cultura Captação da Lei Rouanet bate recorde no 1º semestre de 2026 Com alta de 17,6% em comparação a 2025, captação apresenta concentração em poucas empresas e regiões e reforça a urgência de democratizar o acesso ao incentivo

A captação da Lei Rouanet alcançou R$ 923,18 milhões no primeiro semestre de 2026, valor que representa uma alta de 17,6% em comparação ao mesmo período de 2025. Esse é o maior volume já registrado neste intervalo de tempo, de acordo com os dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic).

Mais do que um dado absoluto, os números revelam uma mudança de comportamento: o ritmo de crescimento do semestre superou a própria expansão anual da lei, que foi de 13,2% de 2024 (R$ 3,04 bilhões) a 2025 (R$ 3,44 bilhões).

Além disso, os dados do Salic mostram que o crescimento do investimento na cultura ainda está concentrado em um pequeno grupo de regiões e investidores, padrão que se repete há anos e começa a entrar no radar de quem acompanha o setor.

As regiões Sudeste e Sul reúnem 84,3% dos projetos culturais em execução no país. São Paulo sozinho responde por 29% das iniciativas. Já o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste juntos não chegam a 16%.

Do lado de quem investe, as 20 maiores empresas patrocinadoras aplicaram mais de R$3,2 bilhões em 2025, mais de 90% de tudo o que foi captado. As pessoas físicas, embora já somem mais de 13,5 mil, representam menos de 2% do valor total (Salic).

O programa Rouanet Nordeste, por exemplo, recebeu 2.882 propostas culturais, contabilizando um investimento total de R$40 milhões. O estado que lidera o ranking é a Bahia, com 632 inscrições, seguido por Pernambuco, com 550, e o Ceará, com 402.

Historicamente, Pernambuco é o estado nordestino que mais capta pela Lei Rouanet: entre 1995 e 2025, foram cerca de R$ 482,7 milhões efetivamente captados, montante que coloca o estado na 9ª posição do ranking nacional.

Para a CEO da Brada, Vanessa Pires, empresa que conecta causas, investimentos e comunidades para democratizar a transformação social no Brasil, o recorde é uma boa notícia, mas os dados também servem de alerta.

"O crescimento mostra que investir em cultura virou uma decisão estratégica, e isso é ótimo. Quando 90% do dinheiro vem apenas de vinte empresas e 84% dos projetos estão em duas regiões, é necessário admitir que o incentivo ainda é um clube fechado”, afirma.

Um estudo da FGV, encomendado pelo Ministério da Cultura, aponta que cada R$ 1 investido pela Lei Rouanet devolve R$ 7,59 à economia, movimento que só em 2024 injetou R$ 25,7 bilhões no país. Esse resultado nasce da cadeia produtiva mobilizada por trás de cada proposta.

Uma peça de teatro, por exemplo, movimenta profissionais de cenografia e figurino, que dependem de insumos que o próprio teatro não fabrica, como tecidos , e que remontam a matérias-primas de outras cadeias. Por isso, o número de pessoas beneficiadas vai muito além do público que assiste ao espetáculo.

*Com informações da assessoria



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