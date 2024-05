A- A+

Crédito Caravana do Crédito oferece orientação para empreendedores no São João O objetivo da ação é descentralizar as operações da agência de fomento, esclarecendo dúvidas dos empreendedores locais

A Caravana do Crédito da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) vai oferecer orientações para empreendedores locais (formais ou informais) no interior do Estado durante os festejos juninos.

A iniciativa oferta informações sobre os tipos de financiamento que podem ser acessados de forma rápida e descomplicada, com as menores taxas de juros do mercado.

A primeira parada da caravana será em Caruaru, a Capital do Forró, de 28 a 30 de maio. De lá, a ação segue para Garanhuns, no período de 3 a 5 de junho. A agenda no Agreste termina em Belo Jardim, a terra da Festa da Marocas, com atendimento nos dias 6 e 7 de junho. Encerrando o cronograma atual, no Sertão pernambucano, é a vez de Arcoverde, onde os comerciantes poderão buscar orientações de 11 a 13 de junho.

“É uma caravana especial porque estamos focando nosso atendimento nos comerciantes que irão atuar durante importantes festejos de suas cidades. A perspectiva é que eles consigam o crédito com antecedência e, assim, possam se planejar para alcançar o melhor resultado possível nesse período”, pontuou a diretora-presidente da AGE, Angella Mochel.

Crédito

As linhas de crédito da AGE podem ser solicitadas por clientes formais ou informais, estando disponíveis tanto para quem já está com o seu negócio em andamento quanto para aqueles que desejam ingressar no universo empreendedor.

Para os trabalhadores informais, o crédito liberado pode chegar a R$ 3 mil. Já para Microempreendedores Individuais (MEI), os recursos vão até R$ 21 mil, dependendo da análise de crédito e da capacidade de pagamento do solicitante. As empresas de outros portes poderão ter acesso a até R$ 3 milhões.

