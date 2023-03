A- A+

Impostos Carga tributária bate 33,71% em 2022, maior resultado da série histórica do Tesouro A estimativa do Tesouro, no entanto, não é o dado oficial sobre carga tributária do Brasil, que é de responsabilidade da Receita Federal

A carga tributária em 2022 foi de 33,71%, de acordo com estimativa do Tesouro Nacional. Esse é o maior resultado na série histórica do Tesouro, iniciada em 2010.

O número representa um avanço de 0,65 ponto percentual do PIB em relação ao resultado de 2021. A estimativa do Tesouro, no entanto, não é o dado oficial sobre carga tributária do Brasil, que é de responsabilidade da Receita Federal.

A conta do Tesouro é para a carga tributária bruta, que engloba União, estados e municípios. Em 2022, o número foi de 33,71%, ante 33,05% do último ano.

O levantamento do Tesouro mostra como foi o avanço da carga tributária por esfera. O governo federal teve aumento de 0,86 p.p. na carga tributária, mesmo com redução de alíquotas em tributos como o IPI e o PIS/Cofins. Os municípios avançaram em 0,14 p.p de 2021 para 2022. Já os estados tiveram uma redução de 0,34 p.p., o que reflete os cortes das alíquotas de ICMS, principal imposto estadual, que foram reduzidas para os principais itens de arrecadação, como energia elétrica e combustíveis.

