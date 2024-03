A- A+

SUSTENTABILIDADE Carlo Pereira, da ONU, e Fábio Silva, da Rede Muda Mundo, visitam a Folha de Pernambuco Carlo está no Recife para, junto com Fábio, viabilizar a realização, na cidade, do Conexões ODS, entre maio e junho deste ano

O CEO do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), Carlo Pereira, e o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, visitaram, nesta quinta-feira (29), a Folha de Pernambuco. Recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, pela diretora administrativa Mariana Costa, pela gerente administrativa Ivone Palácio e pela editora-chefe, Leusa Santos, eles anunciaram que estão dialogando com os governos estadual e municipal, lideranças empresariais e a sociedade civil, para viabilizar, na cidade, a realização do Conexões ODS.

O Conexões se trata de um evento que reúne líderes de empresas, profissionais, acadêmicos, ativistas e membros da sociedade civil, com o propósito de impulsionar a transição em direção a um mundo mais sustentável, apresentando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda 2030, da ONU. “Este evento tem o sentido de mobilizar as redes, estabelecer parcerias, trazer essa mensagem de desenvolvimento sustentável e mobilizar todo mundo, não só aqui como em todo o Brasil”, explicou Carlo Pereira.

Os ODS são uma lista de metas que abordam os principais desafios enfrentados pelos países e que precisam ser superados. Os 17 grandes objetivos são interconectados e, juntos, somam um total de 169 metas, buscando concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a justiça e paz entre as pessoas, os países e o meio ambiente. Inclui questões como erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento e energia limpa e acessível.

Agenda no Recife

De acordo com Carlo, a agenda dele no Recife inclui reuniões – algumas delas já realizadas – com a vice-prefeita Isabella de Roldão e secretários, a governadora Raquel Lyra e secretários, com empresários locais que fazem parte do Pacto Global em Pernambuco, com o Sebrae-PE, com a Neoenergia e o Porto Digital.

“A ideia é que a que a gente possa tanto ajudar no letramento de quem não entendeu ainda a importância do tema, mas também construir um movimento de estado que envolva todos os setores. A visita de Carlo ao Recife é exatamente para que a gente consiga construir uma proposta com muitas mãos”, revelou Fábio Silva sobre o Conexões ODS.

Indagado se o evento na cidade já tem data definida, o CEO da Rede Muda Mundo afirmou que o Conexões deverá ser realizado entre o final de maio e início de junho, e que terá a mesma dimensão do REC’n’Play, festival realizado anualmente pelo Porto Digital e Ampla com apoio prefeitura, abrangendo grande parte do Recife Antigo e que reúne, a cada edição, um público que ultrapassa 50 mil pessoas durante quatro dias.

Mazelas sociais

“A gente está sempre discutindo as mazelas sociais, mas precisa, de fato, construir uma agenda de solução, porque senão fica uma ONG fazendo um negócio aqui, uma empresa fazendo outro negócio ali. Vamos juntar todo mundo, construir uma agenda e levar isso a sério. O Recife Antigo é um ativo muito grande. Se a gente não conseguir, por exemplo, ter como case um território desse tamanho, a gente vai ajudar em quê no planeta?”, indagou Fábio.

O empreendedor social destacou, ainda, que o Recife precisa trazer gente nova de outros circuitos para as pessoas começarem a perceber que há algumas coisas completamente diferentes acontecendo na cidade. Já Carlo, no final da visita, adiantou, em primeira mão, algumas novidades da COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém (PA), de 10 e 21 de novembro de 2025.

“A gente fechou uma parceria com a Global Citizen (plataforma internacional de ativismo que volta seus olhares a causas relacionadas ao meio ambiente e à pobreza extrema ao redor do mundo usando, entre outras ações, festivais) para uma grande campanha global para falar da COP 30. A gente – a Rede Brasil – vai promover sete grandes eventos para ajudar na conferência. Em Belém, antes COP, teremos um festival que será liderado pelo Chris Martin, do ColdPlay, que é muito engajado e faz parte do conselho da Global Citizen”, adiantou.

