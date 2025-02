Carnaval 2025 altera horários de shoppings, comércio e bancos em Pernambuco; confira

A- A+

O Carnaval 2025 altera o funcionamento de comércio, shoppings, bancos e outros serviços em Pernambuco. As mudanças começam no Sábado de Zé Pereira (1º) e seguem até a Quarta-Feira de Cinzas (5).

As datas da Folia de Momo não são oficialmente feriados e, por isso, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) afirmou que o comércio da Capital pernambucana poderá funcionar de maneira facultativa.

O varejo do Centro do Recife, ainda segundo a CDL, estará fechado do Sábado à Terça-feira de Carnaval, abrindo novamente na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

Comércio do Centro do Recife e bairros

Sábado (1º/3) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Domingo (2/3) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Segunda-feira (3/3) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Terça-feira (4/3) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Quarta-feira (5/3) – Facultativo, a partir das 12h;

Quinta-feira (6/3) – Facultativo. Comércio do Centro fechado

Shoppings

Shopping Recife (Boa Viagem)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

RioMar Recife (Pina)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h



Shopping Boa Vista (Boa Vista)

Sábado (1º/3) – lojas fechadas

Domingo (2/3) – lojas fechadas

Segunda-feira (3/3) – das 11h às 19h

Terça-feira (4/3) – das 11h às 19h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 21h

Shopping Tacaruna (Santo Amaro)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Plaza Shopping (Casa Forte)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Shopping ETC (Aflitos)

Sábado (1º/3) – das 9h às 18h

Domingo (2/3) – lojas fechadas. Praça de alimentação das 12h às 18h

Segunda-feira (3/3) – lojas fechadas. Praça de alimentação das 12h às 18h

Terça-feira (4/3) – lojas fechadas. Praça de alimentação das 12h às 18h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 21h

Shopping de Afogados (Afogados)

Sábado (1º/3) – fechado

Domingo (2/3) – fechado

Segunda-feira (3/3) – fechado

Terça-feira (4/3) – fechado

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 18h

Shopping Patteo (Olinda)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Shopping Guararapes (Jaboatão dos Guararapes)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Paulista North Way Shopping (Paulista)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Camará Shopping (Camaragibe)

Sábado (1º/3) – das 10h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 22h

Shopping Igarassu (Igarassu)

Sábado (1º/3) – das 9h às 18h

Domingo (2/3) – das 12h às 20h

Segunda-feira (3/3) – das 12h às 20h

Terça-feira (4/3) – das 12h às 20h

Quarta-feira (5/3) – das 12h às 21h

Recife Outlet (Moreno)

Sábado (1º/3) – das 9h às 19h

Domingo (2/3) – das 9h às 19h

Segunda-feira (3/3) – das 9h às 19h

Terça-feira (4/3) – das 9h às 19h

Quarta-feira (5/3) – das 9h às 21h

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente de agências bancárias e lotéricas entre 1º e 4 de março.

O calendário de feriados bancários segue a resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa norma não considera dias úteis para operações bancárias os sábados, domingos e a Segunda (3) e Terça-feira de Carnaval (4).

Na Quarta-feira de Cinzas (5), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

