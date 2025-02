A- A+

Carnaval 2025: Festividade impulsiona setor de moda e acessórios com alta demanda por exclusividade Estimativa aponta que cada folião gastará, em média, R$ 805 durante a folia

O Carnaval 2025 deve movimentar diversos setores da economia, com destaque para o mercado de moda e acessórios. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a expectativa é que 81 milhões de brasileiros participem das festividades, com um gasto médio de R$ 805 por folião em fantasias, alimentação, transporte e outros itens.

A designer Juana Moura, que comemora 20 anos de sua marca, aposta no aquecimento do mercado e lança a coleção especial “Abre Asas”.

Com investimentos superiores a R$ 50 mil em matéria-prima, ela projeta um aumento de 40% no faturamento em relação ao ano anterior. "A coleção de Carnaval promete movimentar o mercado de luxo e itens exclusivos", afirma.

Os acessórios de alto impacto ganham espaço entre os foliões em busca de originalidade. A coleção “Abre Asas” traz peças com pedrarias, paetês vibrantes e plumas naturais, refletindo a fusão entre tradição e modernidade.

"Celebramos a liberdade, a magia da festa e a diversidade cultural brasileira", destaca Moura.

A demanda por produtos diferenciados segue em alta, consolidando o Carnaval como um termômetro para o setor. O período representa uma oportunidade para marcas inovadoras e empreendedores que apostam na personalização e sofisticação como diferencial.



