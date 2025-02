INSS divulga funcionamento em Pernambuco durante o Carnaval e feriado da Data Magna

A- A+

O funcionamento das unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Pernambuco será alterado durante o Carnaval e feriado da Data Magna.



As agências da Previdência Social (APSs) no Estado estarão fechadas na segunda (3) e terça-feira (4), além do feriado da Data Magna, na quinta-feira (6).



Segundo o INSS, na Quarta-feira de Cinzas (5), o atendimento iniciará às 14h e será destinado somente a serviços agendados. Todos os horários normalizam na sexta-feira (7).



O atendimento eletrônico da Central 135 continuará ativo 24h por dia, mas o serviço humano sofrerá alterações de horários no período carnavalesco.



No sábado (1º), o atendimento estará disponível das 7h às 18h. O mesmo acontece na segunda (3) e na terça-feira (4). Já na quarta-feira (5), o horário volta ao normal, das 7h às 22h.



O site e aplicativo do Meu INSS permanecem ativos durante o período, com mais de 100 serviços, como agendar atendimentos presenciais, consultar extratos e solicitar benefícios.

Confira o funcionamento das agências durante o Carnaval e feriado da Data Magna:

Segunda-feira (3) - Fechado

Terça-feira (4) - Fechado

Quarta-feira (5) - Abre às 14h, somente agendados.

Quinta-feira (6) - Fechado

Sexta-feira (7) - Aberto



Confira o funcionamento da Central 135:

Sábado (1º) - Atendimento humano das 7h às 18h

Domingo (2) - Somente atendimento eletrônico 24h

Segunda-feira (3) - Atendimento humano das 7h às 18h

Terça-feira (4) - Atendimento humano das 7h às 18h

Quarta-feira (5) - Atendimento humano das 7h às 22h (horário normal).

Veja também