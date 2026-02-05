A- A+

FESTA Carnaval de Olinda deve atrair 4 milhões de foliões e movimentar cerca de R$ 1,5 bi, diz prefeitura Ocupação hoteleira entre os dias 12 a 18 fevereiro deve ser de 99% nos hotéis e pousadas

O multicultural Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, deve atrair 4 milhões de pessoas e movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão.



A estimativa é da prefeitura da cidade, que divulgou detalhes da festa durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5).



Segundo a gestão, a ocupação hoteleira entre os dias 12 e 18 fevereiro deve ser de 99% nos hotéis e pousadas, que somam um pouco mais de 1.300 leitos.



Com o tema "Tá todo mundo aqui!", o Carnaval de Olinda contará com 11 polos espalhados no município, sendo oito deles com atrações musicais, incluindo Alceu Valença, Priscila Senna, Martins e Joyce Alane.

Na noite de abertura, no Palco do Carmo, na quinta-feira (12), 19 atrações se apresentarão, sendo 15 delas de Olinda e outras quatro do Recife.



O efetivo da Guarda Civil Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar e demais órgãos para reforçar a segurança, com 90 guardas a cada turno de 8 horas.



Confira os polos do Carnaval de Olinda:

Carmo (Pernambuco Meu País - Erasto Vasconcelos)



Guadalupe



Varadouro



Rio Doce



Peixinhos



Cidade Tabajara - Casa da Rabeca



Alafin Oyó



Polo Infantil



Polo Gastronômico



Polo de Acolhimento



Camarote da Acessibilidade

