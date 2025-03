Carnaval de Pernambuco movimenta R$ 3,3 bilhões após recorde de investimento

A- A+

O Governo de Pernambuco divulgou nesta quinta-feira (6) o balanço do Carnaval 2025, destacando o impacto econômico gerado pela festa. O evento movimentou mais de R$ 3,3 bilhões na economia do Estado, em um crescimento de 10% em relação a 2024. O investimento público também foi ampliado, com mais de R$ 39,5 milhões via Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), com um aumento de 88% em comparação ao ano anterior.

De acordo com o secretário de Turismo de Pernambuco, Paulo Nery, os números refletem o fortalecimento da festa no Estado.

"O Carnaval de Pernambuco de 2025 foi 'pra torar' de bom. Tivemos um crescimento de receita, na economia, de 10% em relação a 2024, deveremos superar R$ 3,3 bilhões que movimentaram a economia de Pernambuco durante o carnaval. Isso é muito bacana. Eu diria que foi o maior carnaval da história de Pernambuco", afirmou.

Turismo

O fluxo turístico também registrou aumento. Segundo o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, Pernambuco atraiu visitantes de diferentes Estados brasileiros, incluindo aqueles com tradição carnavalesca.

"A gente conseguiu movimentar o Brasil inteiro. O maior emissor turístico para Pernambuco, durante esse período - no Aeroporto Guararapes - foi de São Paulo, depois Salvador e Fortaleza. São números importantes, pois são estados que têm o carnaval forte e a gente vê o fluxo de turistas vindo para o nosso Estado para o carnaval", destacou.

A pesquisa de perfil do turista, divulgada durante a coletiva, apontou que 80,9% dos visitantes vieram ao Estado especificamente para o Carnaval, um crescimento de 6,67% em relação ao ano passado. A ocupação hoteleira atingiu 96,19%, enquanto o Aeroporto do Recife registrou um fluxo de 374.438 passageiros, um crescimento de 8,71% em comparação a 2024. Já o Terminal Integrado de Passageiros (TIP) recebeu 71.654 passageiros, um aumento de 3,70%.

Ao todo, o Governo de Pernambuco investiu mais de R$ 45 milhões no Carnaval deste ano, contemplando palcos, artistas e apoio aos municípios.

"O investimento foi nos palcos, nos artistas e nos municípios", pontuou Paulo Nery.

Segurança

Na segurança, a Secretaria de Defesa Social destinou R$ 12,2 milhões para jornadas extras, ampliando o efetivo para 68.327 profissionais, número superior ao registrado em 2024, quando 67.842 agentes atuaram na operação.

Avaliação

Segundo o Governo, a avaliação do público sobre a festa foi positiva. A média geral de satisfação alcançou 95,12%, enquanto 93,78% dos entrevistados afirmaram que pretendem voltar ao Carnaval de Pernambuco nos próximos anos. A hospitalidade também foi bem avaliada, com aprovação de 93,51% dos visitantes.

