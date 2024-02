Carnaval de Pernambuco tem movimentação financeira de R$ 3,5 bilhões; confira detalhes

A- A+

O Carnaval de Pernambuco 2024 teve uma movimentação econômica de R$ 3,5 bilhões. O montante representa um aumento de 30% em relação a 2020 e 9% no comparativo com 2023. Durante o período festivo, o Estado recebeu mais de 2,3 milhões de visitantes (turistas).

O balanço da Festa de Momo no Estado foi divulgado na manhã desta segunda-feira (19), no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife.

Para a festividade carnavalesca deste ano, o governo estadual investiu cerca de R$ 20 milhões, o dobro dos recursos do ano passado. O valor contemplou mais de 1 mil contratações artísticas, em cerca de 100 municípios, sendo mais de 40% destinado para apresentações de grupos de cultura popular.

Segundo o secretário de Turismo e Lazer do Estado (Setur-PE), Daniel Coelho, as cidades do Recife, Olinda e Ipojuca foram as mais visitadas durante o período.

“A gente destaca também cidades como Arcoverde, Pesqueira, Bezerros, Triunfo, com uma grande movimentação turística nesse período, além de Gravatá, que assim como Porto de Galinhas, tem também uma grande quantidade de leitos e por isso recebe uma boa quantidade de turistas”, disse.

A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e a Setur-PE realizaram, também, uma pesquisa de satisfação com os turistas. De acordo com Coelho, 94% dos visitantes entrevistados falaram que pretendem voltar ao Carnaval pernambucano no próximo ano. Este ano, o Governo do Estado contratou apenas artistas da cultura popular e pernambucanos para a festividade.

“Não tem propaganda melhor do que quem veio, teve a experiência, e diz que quer voltar. E um outro número que me deixou orgulhoso como pernambucano foi que 74% dos turistas afirmaram que preferiram as atrações e os artistas pernambucanos em detrimento daqueles que nos visitaram de outros estados”, afirmou.

Em todo o Estado, a ocupação hoteleira chegou a 95,4%. O Aeroporto Internacional dos Guararapes registrou um crescimento de 22,29% no número de passageiros em comparação com 2023, com mais de 381 mil visitantes circulando durante o Carnaval. O número de voos semanais aumentou em 19%.

Já o Terminal Integrado de Passageiros (TIP) registrou mais de 72 mil passageiros circulando durante o período, um crescimento de 26% em relação a 2023.

A maioria dos turistas que visitaram Pernambuco durante o Carnaval era brasileira (97,4%), com destaque para os próprios pernambucanos (46,62%), seguidos por paulistas (12,15%), paraibanos (8,39%) e alagoanos (5,78%). Os turistas estrangeiros representaram 2,6% do total, com destaque para portugueses (28,71%), argentinos (17,82%), e franceses (8,91%).

Veja também

Indústria Nível de atividade da indústria da construção aponta queda