NÚMEROS DA FOLIA Carnaval de Pernambuco teve mais de 2,8 milhões de turistas e movimentação econômica de R$ 3,7 bi Festa do estado também registrou redução nos principais índices de criminalidade, segndo balanço do governo

Mais de 2,8 milhões de turistas visitaram o Carnaval de Pernambuco em 2026. O impacto da Folia de Momo na movimentação econômica foi de R$ 3,7 bilhões entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Os números foram divulgados em balanço geral do governo do estado apresentado na manhã desta quinta-feira (19), em coletiva de imprensa realizada no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O levantamento feito pelo governo do estado entrevistou cerca de 4 mil turistas em dez polos do estado, além do Aeroporto do Recife e do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). Na pesquisa, 98% dos entrevistados afirmaram que recomendam o Carnaval do estado e 89% disseram que pretendem voltar a Pernambuco em outro momento.

"Nos nossos números, a gente conseguiu uma aprovação de 98% do Carnaval. Outro dado interessante é que 89% das pessoas que foram entrevistadas pretendem voltar a Pernambuco para conhecer melhor o nosso estado. Isso mostra o resultado do trabalho que vem sendo feito de promoção turística e de qualificação do setor turístico nos últimos pouco mais de três anos", comentou o presidente do Empetur, Eduardo Loyo.

Outro dado relevante do Carnaval pernambucano foi que o estado registrou uma ocupação hoteleira de 98%. Além disso, também foi contabilizado uma alta de 9,4% na movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife.

Os bons índices econômicos e turísticos também foram destacados pelo secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, que valorizou o impacto positivo para municípios do Interior do estado.

"A renda foi bem distribuída. Esse ano a gente teve um fortalecimento do estado no Interior, o que fez com que turistas, que vinham historicamente só a Recife e Olinda, puderam conhecer o Carnaval de Bezerros, de Belém do São Francisco, de Salgueiro e de outras cidades que são distantes da capital. A infraestrutura colocada de novas estradas, a segurança que foi empregada fez com que o turista se sentisse à vontade para levar renda e conhecer a cultura interiorana do nosso estado", afirmou.

Segurança

Outro destaque do Carnaval pernambucano, segundo o governo, foi a segurança. Dados apresentados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) registrou a diminuição nos índices de roubos de celulares (-51%), assaltos (-40,1%), furtos (-16,8%) e homicídios (-5%) em relação ao ano passado.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a queda nos principais indíces de criminalidade representam o Carnaval mais seeguro da história desde 2004.

"Nós fizemos o melhor Carnaval da história de Pernambuco. 2025 já tinha sido um excelente Carnaval, então cada ano a gente aprende. Houve a entrada de mais de 3 mil novos policiais, e este ano foi o que teve menor número de registros de homicídios desde 2004. Tivemos uma redução, de forma geral, de 18% no número de registros. E naquilo que eu considero que é a maior preocupação do folião, que é o seu celular, tivemos uma redução de 51%, em reazão do aumento do efetivo [policial]", afirmou.

Cultura local, tradição e descentralização dos polos

Durante o balanço, o governo de Pernambuco também destacou a valorização da cultura local nas apresentações carnavalescas e a descentralização de polos pelo estado.

Na festividade deste ano, o Carnaval de Pernambuco contou com 1.856 habilitados em editais, sendo 1.269 ligados à cultura popular e às tradições carnavalescas, além de 587 artistas de outros gênros musicais.

Ao todo, foram realizadas 1.320 contratações artísticas, por meio da Secult, Empetur e Fundarpe. Desse total, 97% foram de artistas pernambucanos.

Já os polos foram distribuídos ao longo do estado, com cidades recebendo a programação estruturada e identidade visual do Pernambuco Meu País no Carnaval e cortejos brincantes. Receberam os shows as cidades do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Ipojuca, Bezerros, Nazaré da Mata, Triunfo, Pesqueira, Arcoverde, Belém de São Francisco, entre outras.

E mesmo com o término do Carnaval, outras programações continuarão chegando em 150 escolas de 80 municípios pernambucanos.

"A gente conseguiu avançar muito em relação à descentralização de polos, conseguindo abranger um maior número de municípios, chegando em mais de 100 municípios em todas as regiões do estado. E continuamos chegando com ações em escolas, tanto durante o período do Carnaval quanto aos finais de semana", afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Saúde

Durante o balanço, também foram apresentados dados referentes às ações de saúde, fiscalização no Carnaval e outros números. Na Lei Seca, foram realizadas 18.439 abordagens, com 3.388 pessoas alcançadas em ações educativas.

Em outra ação, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) fiscalizou 579 estabelecimentos, apreendendo 109 bebidas e constatando a inutilização de 44.

No que diz respeito às doenças, a Vigilância Inteligente (VBE) e resposta rápida divulgou que recebeu 96 notificiações, entre o Sábado de Zé Pereira (14) e a Terça-feira de Carnaval (17). Na contagem, no entanto, não teve registro de surtos e arboviroses.

Para a prevenção combinada de IST/HIV, foram distribuídos 1.671.600 preservativos externos; 72.500 preservativos internos; 374.700 géis lubrificantes; 500 autotestes de HIV; e 31 dispensas de profilaxias, sendo 28 Pré-Exposição (PrEP) e 3 Pós-Exposição (PEP).

