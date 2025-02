A- A+

Voos Carnaval deve movimentar 10,5% a mais de passageiros no Aeroporto dos Guararapes De acordo com dados da Aena, 375 mil pessoas devem circular pelo principal terminal aéreo de Pernambuco durante a folia

O carnaval em Pernambuco é uma das festas mais tradicionais do Brasil, atraindo turistas de todas as partes do país e do mundo. Em 2025, a movimentação no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre deve registrar um crescimento significativo.

De acordo com dados da Aena, concessionária que administra o terminal, para o período oficial do carnaval - entre sexta-feira (28) a quarta-feira (5 de março) -, é esperado um crescimento de 10,5% a mais de passageiros em relação a 2024. A informação é do Observatório de Turismo de Pernambuco, setor da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado e Empetur.

Levando-se em consideração a semana pré-carnavalesca inteira até o domingo depois da Quarta-Feira de Cinzas, período entre os dias 24 de fevereiro e 9 de março, cerca de 375 mil passageiros devem circular pelo aeroporto, um aumento de 9% em relação ao ano passado.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, o aumento expressivo é um reflexo do trabalho contínuo de promoção do estado como destino turístico.

“O carnaval de Pernambuco é um dos mais autênticos e interessantes do mundo inteiro. Vale lembrar que, com o feriado da Data Magna caindo no dia 6 de março, um dia após a Quarta de Cinzas, teremos um período ainda maior para a folia”, destaca Nery.

Ainda segundo o secretário, o período pré-carnavalesco e pós-carnaval também apresentaram crescimentos expressivos, consolidando Pernambuco como um destino atrativo não apenas durante a festa, mas ao longo de todo o verão. “O Governo do Estado, sob o comando da governadora Raquel Lyra, tem tido sucesso na promoção dos nossos destinos. Esses números são prova disso. Pernambuco oferece uma rica experiência do visitante, antes, durante e depois do carnaval, com uma programação diversificada e única”, complementa.

O Aeroporto dos Guararapes segue como um dos principais hubs do Nordeste, conectando o estado a diversas capitais brasileiras e destinos internacionais. Na última quarta-feira (12), a governadora Raquel Lyra anunciou o voo direto Recife-Córdoba, uma das maiores cidades da Argentina. O país portenho é o principal emissor de turistas para Pernambuco.

