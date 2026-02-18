A- A+

Balanço Carnaval do Recife bate recorde de público e movimenta R$ 2,8 bilhões na economia da cidade Cidade também registrou 97% de ocupação da rede hoteleira

O Carnaval do Recife de 2026 bateu recorde de público e reuniu mais de 3,7 milhões de pessoas nos seis dias de festas. O evento também alcançou um número expressivo na economia, com movimentação de R$ 2,8 bilhões, incluindo a geração de 60 mil empregos temporários.

Os números foram revelados em coletiva de imprensa no Museu do Paço do Fervo, no Bairro do Recife, na manhã desta quarta-feira (18).

"O Carnaval deste ano superou a nossa expectativa. A gente bateu recorde de público - 3,7 milhões de pessoas passaram pelos mais de 50 polos em todos os dias de festa. A gente também conseguiu aumentar o número de turistas. Tivemos 16% a mais de voos e 49% a mais de turistas internacionais", comentou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Prefeito do Recife, João Campos (PSB). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Turismo

Outro destaque do balanço do Carnaval do Recife foi referente ao turismo. Durante a festividade, a rede hoteleira registrou ocupação de 97%, atingindo a expectativa projetada pelo secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, em janeiro, antes do começo da festa.

Durante o período carnavalesco, aliás, a capital pernambucana também contou com 150 voos extras. Segundo a Aena, empresa que administra o Aeroporto Internacional do Recife, 502.205 passageiros passaram pelo lugar, representando um aumento de quase 8% em relação ao ano passado.

Segundo o balanço divulgado, os turistas de São Paulo foram os que mais visitaram o Carnaval do Recife. A capital pernambucana também registrou um grande número de visitantes da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Já Internacionalmente, o balanço apontou os franceses como os turistas que mais visitaram o Carnaval da capital. Visitantes da Alemanha, Portugal, Espanha e Suiça também estiveram presentes em bom número na Festa do Momo recifense.

De acordo com a prefeitura, a estadia média dos visitantes no Recife foi de 5,15 dias, e mais de 70% dos foliões permaneceram mais de cinco dias. Além disso, 51% dos turistas estavam visitando o Carnaval do Recife pela primeira vez.

"Tivemos crescimento na movimentação de passageiros, movimentamos R$ 2,8 bilhões e tivemos a ocupação hoteleira de 97%. Isso para a cidade como um todo, para as pessoas que trabalham, para o setor de eventos, para a hotelaria, para todas essas atividades que fazem o Carnaval, foi bastante positivo", analisou Angelus.

Secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angellus. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Aprovação do folião

Em pesquisa de satisfação sobre o Carnaval do Recife, 98,6% dos foliões entrevistados avaliaram a festividade como altamente satisfatória, enquanto 95% afirmaram que a festa superou as expectativas.

O levantamento também apontou que 98,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem voltar ao Carnaval da cidade do próximo ano.

Para João Campos, esses indicadores representam o sentimento que ele viu ao percorrer a cidade durante o Carnaval.

"É muito bom a gente poder ver os números confirmando esse sentimento. Eu andei a cidade toda. O sentimento é muito positivo em todo canto, todo mundo está feliz, animado. E quando a gente vê as pesquisas e os indicadores trazendo a representação desse sentimento, isso é muito bom", declarou.



