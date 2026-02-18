Qua, 18 de Fevereiro

Balanço

Carnaval do Recife bate recorde de público e movimenta R$ 2,8 bilhões na economia da cidade

Cidade também registrou 97% de ocupação da rede hoteleira

Marco Zero lotado no segundo dia do Carnaval do Recife, em 13 de fevereiro de 2026 Marco Zero lotado no segundo dia do Carnaval do Recife, em 13 de fevereiro de 2026  - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Carnaval do Recife de 2026 bateu recorde de público e reuniu mais de 3,7 milhões de pessoas nos seis dias de festas. O evento também alcançou um número expressivo na economia, com movimentação de R$ 2,8 bilhões, incluindo a geração de 60 mil empregos temporários.

Os números foram revelados em coletiva de imprensa no Museu do Paço do Fervo, no Bairro do Recife, na manhã desta quarta-feira (18). 

"O Carnaval deste ano superou a nossa expectativa. A gente bateu recorde de público - 3,7 milhões de pessoas passaram pelos mais de 50 polos em todos os dias de festa. A gente também conseguiu aumentar o número de turistas. Tivemos 16% a mais de voos e 49% a mais de turistas internacionais", comentou o prefeito do Recife, João Campos (PSB). 

Prefeito do Recife, João Campos (PSB)Prefeito do Recife, João Campos (PSB). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Turismo
Outro destaque do balanço do Carnaval do Recife foi referente ao turismo. Durante a festividade, a rede hoteleira registrou ocupação de 97%, atingindo a expectativa projetada pelo secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, em janeiro, antes do começo da festa.

Durante o período carnavalesco, aliás, a capital pernambucana também contou com 150 voos extras. Segundo a Aena, empresa que administra o Aeroporto Internacional do Recife, 502.205 passageiros passaram pelo lugar, representando um aumento de quase 8% em relação ao ano passado.

Segundo o balanço divulgado, os turistas de São Paulo foram os que mais visitaram o Carnaval do Recife. A capital pernambucana também registrou um grande número de visitantes da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. 

Já Internacionalmente, o balanço apontou os franceses como os turistas que mais visitaram o Carnaval da capital. Visitantes da Alemanha, Portugal, Espanha e Suiça também estiveram presentes em bom número na Festa do Momo recifense.

De acordo com a prefeitura, a estadia média dos visitantes no Recife foi de 5,15 dias, e mais de 70% dos foliões permaneceram mais de cinco dias. Além disso, 51% dos turistas estavam visitando o Carnaval do Recife pela primeira vez.

"Tivemos crescimento na movimentação de passageiros, movimentamos R$ 2,8 bilhões e tivemos a ocupação hoteleira de 97%. Isso para a cidade como um todo, para as pessoas que trabalham, para o setor de eventos, para a hotelaria, para todas essas atividades que fazem o Carnaval, foi bastante positivo", analisou Angelus. 

Secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago AngellusSecretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angellus. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Aprovação do folião
Em pesquisa de satisfação sobre o Carnaval do Recife, 98,6% dos foliões entrevistados avaliaram a festividade como altamente satisfatória, enquanto 95% afirmaram que a festa superou as expectativas.

O levantamento também apontou que 98,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem voltar ao Carnaval da cidade do próximo ano.

Para João Campos, esses indicadores representam o sentimento que ele viu ao percorrer a cidade durante o Carnaval.

"É muito bom a gente poder ver os números confirmando esse sentimento. Eu andei a cidade toda. O sentimento é muito positivo em todo canto, todo mundo está feliz, animado. E quando a gente vê as pesquisas e os indicadores trazendo a representação desse sentimento, isso é muito bom", declarou. 
 

 

 

 

