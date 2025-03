Carnaval do Recife movimenta mais de R$ 2,7 bilhões

A- A+

Nos seis dias de folia, o Carnaval do Recife deste ano impulsionou a economia com R$ 2,7 bilhões circulando na cidade, uma ocupação hoteleira de 97% e a geração de 58 mil empregos temporários. Os dados foram disponibilizados nesta quarta-feira (5), pelo prefeito João Campos e sua equipe no balanço do evento.

"O Carnaval sempre é um momento muito especial para nossa cidade, e, mais uma vez, realizamos uma grande festa. Atingimos todas as expectativas e até as superamos, reunindo mais de três milhões de foliões. Desses, dois milhões participaram no bairro do Recife, enquanto 1,5 milhão aproveitaram a festa nos polos descentralizados", disse João.

A edição 2025 ano bateu recordes de público e satisfação, com 3,5 milhões de foliões espalhados pelos 50 polos da capital pernambucana e uma aprovação de 96% dos participantes. "Se o público aprova e recomenda a festa, temos a certeza de que o trabalho foi bem feito", destacou o prefeito.

A programação contou com mais de três mil apresentações, sendo 98% delas de cultura popular, reforçando o compromisso da festa com as tradições locais. Noite dos Tambores Silenciosos, maracatus, bois, caboclinhos, blocos líricos e frevo dividiram espaço com artistas nacionais e novas expressões da música brasileira, garantindo uma experiência única e plural.

Segurança

O Centro de Operações do Recife (COP) atuou pelo segundo ano consecutivo com monitoramento em tempo real, integrando 20 órgãos municipais em uma base no Marco Zero. Ferramentas como drones e videomonitoramento agilizaram a tomada de decisões, contribuindo para um Carnaval marcado pela tranquilidade e baixo índice de ocorrências.

Social

A Casa do Pequeno Folião acolheu 300 crianças e adolescentes, filhos de trabalhadores informais, garantindo alimentação e recreação enquanto seus responsáveis atuavam na festa.

O combate ao trabalho infantil foi reforçado com equipes itinerantes e espaços de proteção, incluindo a Casa do PETI, em Santo Amaro. Além disso, 554 crianças foram atendidas no espaço Primeira Infância, uma novidade da edição deste ano.

Turismo

Uma pesquisa encomendada pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife revelou que 96% dos foliões ficaram satisfeitos com o Carnaval da cidade, e 98% afirmaram que pretendem voltar no próximo ano para aproveitar a festa. Além disso, para 98% dos entrevistados, a folia superou as expectativas.

O impacto do evento também foi sentido no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre. De acordo com a AENA, a movimentação no terminal durante o período carnavalesco ultrapassou 190 mil passageiros, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 150 mil passageiros.

Para atender à alta demanda, mais de 200 voos extras foram adicionados à malha aérea da cidade. Atualmente, o aeroporto está conectado a 44 rotas, sendo 36 nacionais e oito internacionais, além de uma conexão sazonal com Assunção na alta temporada.

A rede hoteleira também registrou números expressivos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), a ocupação chegou a 97%, com uma permanência média de 5,5 dias por turista.

Este ano, uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e a ABIH-PE inovou com a criação das "Vans da Folia", um serviço de traslado gratuito que levou turistas hospedados nos hotéis cadastrados até o bairro do Recife. A iniciativa atendeu mais de 1.700 visitantes.

A pesquisa ainda revelou que 30,7% dos turistas participaram do Carnaval do Recife pela primeira vez, enquanto 47,2% já haviam retornado à festa entre duas e cinco vezes.

Outro destaque foi a ação das "Blitze do Carnaval", que levou animação e irreverência a 30 hotéis durante o café da manhã, alcançando 36 mil pessoas nos dias 1º e 2 de março.

Já as três centrais de serviços do Carnaval – Artesanato, Gastronômica e do Carnaval – receberam mais de 765 mil visitantes ao longo dos seis dias de festa, movimentando cerca de R$ 3,6 milhões na economia local.

