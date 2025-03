A- A+

Carnaval 2025 Carnaval e feriado aumentam fluxo de veículos nas rodovias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros Mais de 370 mil veículos passaram pelas vias durante o período; concessionárias reforçaram operação

O Carnaval de 2025, seguido pelo feriado da Carta Magna de Pernambuco, impulsionou o tráfego nas rodovias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), administradas pelo Grupo Monte Rodovias. Entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março, mais de 370 mil veículos circularam pelas vias, superando as projeções.

Na Rota do Atlântico, 257 mil veículos foram contabilizados, um aumento de 18% em relação a 2024 e 13,2% acima do previsto. Os dias de maior fluxo foram 28 de fevereiro e 5 de março, com 27.466 e 24.939 veículos, respectivamente.

Durante o período, as equipes operacionais registraram 100 atendimentos a usuários, número 28% maior que no ano anterior. As principais ocorrências foram panes mecânicas (83 casos) e panes secas (14 casos, crescimento de 133%). Também foram registrados cinco sinistros, todos sem vítimas fatais.

Rota dos Coqueiros

A Rota dos Coqueiros também apresentou crescimento expressivo, registrando 113 mil veículos, um aumento de 13% em relação a 2024 e 4,5% acima do esperado.

As equipes prestaram 24 atendimentos a usuários, mantendo o volume do ano anterior. As principais ocorrências envolveram panes mecânicas (16 casos) e panes secas (2 casos, aumento de 100%). Foram registrados três sinistros, sem vítimas fatais.

Demanda

Para atender à alta demanda, as concessionárias reforçaram a operação, ampliando as equipes e realocando viaturas em pontos estratégicos. O monitoramento contínuo permitiu ajustes imediatos para otimizar o fluxo.

Além disso, foram intensificadas mensagens educativas nos painéis móveis e reforçado o atendimento nos pedágios, com mais funcionários terceirizados e incentivo ao pagamento por aproximação.

Comprometidas com a mobilidade e segurança viária, a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros seguem investindo em infraestrutura, tecnologia e equipes especializadas para garantir deslocamentos mais seguros e eficientes, especialmente em períodos de grande movimento.



