Customização de abadá, unhas personalizadas, maquiagens mais elaboradas, acessórios e adereços. Esses são alguns dos negócios que podem aumentar as vendas com uma das mais famosas festas brasileiras: o Carnaval. A data não coloca um sorriso no rosto apenas do folião.



Para quem tem seu negócio, é uma oportunidade de fazer acontecer. É hora dos empresários aproveitarem para testar suas ideias, fazer um faturamento extra e animar o mercado. Depois do hiato de dois anos sem folia, precisa ter estratégia e planejar. E algumas dicas são bem vindas pra garantir o retorno financeiro.



De acordo com o analista do Sebrae, Senyr Arruda, para impulsionar os lucros o importante é não abrir mão do planejamento antes de colocar os produtos à venda. “É preciso fazer a modelagem do negócio, buscando entender quem é o seu cliente, fazer um planejamento de dias e horários de venda e, principalmente, saber precificar os seus produtos, considerando os valores dos insumos e da mão de obra empregada. Se já empreende, é refinar esses pontos, para obter o lucro e maximizar o ganho dele”, explica.



Estratégia e inovação

Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

A proprietária da esmalteria Urbanas, Raisa Carvalho, está planejando ter manicures disponíveis para todos os dias de folia. Pretende fazer escalas de atendimento, porém, para não ficar uma loucura nos dias de festa, só vai trabalhar com horário marcado.

Segundo a analista do Sebrae Pernambuco, Aline Cavalcanti, o empresário que quiser se destacar no período, precisa caprichar na produção. “A costureira que faz pequenos reparos, pode, de repente, aproveitar para customizar abadá, aproveitar para produzir algumas peças. A manicure que faz a unha estilizada para o Carnaval também. O pessoal que faz máscaras, brincos, todo mundo que está aí, já empreendendo, pode pensar em produzir coleções para aproveitar esse momento”, destaca

Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

E esse é o objetivo de Raisa: ter novidades para suas clientes. “A ideia é trazer inovações para elas, apresentar modelos e unhas bacanas para se inspirarem. Fizemos uma parceria com o salão ao lado e vamos lançar combos de Carnaval onde a cliente já sai montada. Com unha, penteado e maquiagem para qualquer evento que ela for”, explica.



Investimento reforçado



Para a dona da loja Serpentina - Moda & Folia, Pollyana Ramalho, o Carnaval é a melhor época de vendas. “Como nossa marca é bastante lembrada pelos foliões, estamos super ansiosos com essa retomada e por isso fizemos um investimento bem maior que nos anos anteriores. Ressaltamos nossa primeira estampa autoral, de 2018, que é uma homenagem ao nosso frevo”, conta. A estampa é uma mistura de batimentos cardíacos e palavras que são importantes para o frevo.



Além disso, este ano, ela vai montar um camarim nos dias de festa, com serviços de penteados e maquiagem. “Já tá rolando agora nas prévias, e no Carnaval vai ter uma agenda”, ressalta.



A maquiadora e professora de maquiagem, Dafne Damasceno, pede para as clientes agendarem os horários o mais rápido possível porque a programação de fevereiro está praticamente lotada. “Esse ano como está sendo a retomada do Carnaval, a agenda está uma loucura. Então, com muitos shows e eventos acontecendo, tem que marcar com antecedência”, ressalta.

Maquiadora Dafne produzindo a modelo Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

E tem percebido que o que as meninas mais procuram é o combo maquiagem e penteado, por isso sua equipe está preparada para a demanda. "Minha equipe é composta por mim, que faço a make e penteadistas, uma especialista em cabelos lisos e outra em cabelos crespos e cacheados. Então, você sai com o rosto colorido e o cabelo com glitter e aplicações”, acrescenta.



Redes sociais



Ela tem bastante presença nas redes sociais, tem quase 10k no Instagram e aposta nisso. “Eu acho que o marketing mais valioso é aquele que se você é visto, você é lembrado. Então, eu estou tentando fazer produções de Carnaval com modelos toda semana, para que minhas clientes se vejam naquelas produções”, conta.



A empresária da loja de acessórios Juana Moura, do mesmo nome, faz sua própria confecção e precisa se programar cerca de quatro meses antes. Como trabalha com a fabricação, tem que pensar anteriormente na coleção, para atender os clientes. Ela se preocupa e pesquisa o que é tendência no mercado, e desenvolve o que está em alta. Valorizando flores e cores vibrantes. Este ano, sua aposta foi fazer parceria com outra designer, Maria Ribeiro, e estão dando uma nova vida às peças.

Loja Juana Moura Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Juana já está vendo um incremento de cerca de 30% nas vendas e investiu bastante na sua equipe, se preparando para as exigências. "Estamos com o time triplicado. Éramos quatro antes desse período de Carnaval. Agora estamos com 12”, conta.



Sobre sua forte presença nas redes sociais, Juana Moura revela que praticamente 90% das clientes já chegam na loja com os prints de telas tirados do Instagram.



Contra o tempo



O analista Senyr Arruda explica que quem deseja abrir um negócio ou faturar com Carnaval ainda tem tempo, mas é preciso se organizar para dar certo. “É sempre importante fazer uma modelagem de negócio, saber qual é a proposta do produto, do serviço, saber qual é a segmentação de cliente. Precisa do planejamento estratégico na área de vendas e no marketing", ressalta. Senyr lembra que o empreendedor não pode deixar de focar na formação correta do preço de venda para poder atingir o público alvo e conseguir vender bem. Seguindo essas dicas, "ainda há tempo de abrir um negócio até o carnaval e poder faturar até depois dele”, explica.

