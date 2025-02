A- A+

Vendas Carnaval impulsiona comércio no Centro do Recife Na lista dos produtos mais procurados, neste período do ano, estão artigos para decoração e também para vestir e completar o visual para curtir a folia

Com a proximidade do Carnaval, o comércio do Centro do Recife ganha um novo ritmo e vê suas vendas crescerem. O varejo da região central é um polo fundamental no fornecimento de matéria-prima para a confecção de fantasias, adereços e itens de decoração. Segundo Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o evento movimenta setores como confecções, calçados, cosméticos e miudezas.

Entre os produtos mais procurados estão artigos de decoração e acessórios para compor o visual dos foliões. A CDL Recife projeta que o movimento comercial deste ano se mantenha nos mesmos níveis do ano passado, com crescimento entre 5% e 10%.

Diversas lojas oferecem tanto artigos prontos para o festejo quanto insumos para quem deseja personalizar suas peças. A Casa Lapa, localizada na Rua das Calçadas, no bairro de São José, espera um aumento de vendas entre 10% e 20% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a gerente Jannaina Fernandes, a loja reforçou seu estoque desde o final do ano passado para atender à demanda sazonal, incluindo aviamentos como tecidos, fitas e itens coloridos. Muitos clientes procuram materiais para customizar abadás e criar fantasias personalizadas.

O impacto do Carnaval não se limita ao comércio de fantasias e adereços. Outros segmentos também recorrem ao Centro para complementar seus produtos e serviços. Bares e restaurantes, por exemplo, adquirem itens essenciais para a alta temporada, enquanto profissionais que atuam na instalação de som, decoração e iluminação investem em equipamentos e materiais para eventos. Além disso, serviços como estamparia de roupas e tecidos também ganham um impulso significativo.

